Burak Elmas kimdir? Galatasaray başkan adayı Burak Elmas’ın biyografisi

Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı için resmi başvuru yaptı. 1974 doğumlu olan iş adamı Burka Elmas, baba tarafından aslen Giresunlu'dur. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, 1974 İstanbul doğumlu. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur. Elmas, Avusturya Lisesi mezunudur. University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.