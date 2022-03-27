Burak Elmas: 'Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz'

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim döneminde verdikleri sözlerin birçoğunu yerine getirdiklerini belirterek, “Görev süremizde birçok iş yaptık. ‘Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı’ diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık” dedi. Sarı kırmızılı kulübün dün yapılan Yıllık Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Elmas, “Geçmişte yaptığımız hatalar olabilir ama Galatasaray’ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur. Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Yalan yanlış bilgi verenler

Galatasaray camiasına yaptıkları birleşme çağrısına olumlu yanıt alamadıklarını belirten Elmas, “Bir sponsor geliyor, kendisi Galatasaraylı, sponsora gidip ‘Ya bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle’ diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktaranlar var. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray’ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Burada Galatasaray adına yapılacak her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu. Elmas, şöyle devam etti:

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G.Saray Adası yaz aylarında açılacak

“Toplam 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden kendi içimizdeki kaynaklarla bugüne geldik. Tüzük çalışmamızı çok hızlı bir şekilde sonlandırdık. Bir diğer konu Galatasaray Adası. Sorun çözülmüştür ve bunu Galatasaraylılar yapmıştır. 6 ay gibi kısa bir sürede Yargıtay’dan çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. G.Saray Adası konusunda emeği geçen 20’den fazla kişi sayabilirim. Adanın imarı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaz aylarında üyelerimizin kullanımına açıyoruz.”

Tüm banka borçlarını Florya ile kapatacağız

Burak Elmas, Kemerburgaz ve Florya projeleri konusunda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Kemerburgaz tesisleri projesi için imar ön onayı aldık. Yakında tapuyu alıp inşaata başlayacağız. Bununla birlikte Florya projesi var. Geçen hafta Emlak Konut’la arazi için el sıkıştık. Üzerine de yeniden yapılandırma yaptığımız bankalarla görüşüp, hem Kemerburgaz’a taşınmayı hem de Florya’dan gelecek gelirle 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Bir de Mecidiyeköy binamız var. İnşaatını 5 ay içinde yapıp bitireceğimiz bir kiralama yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt yapması için el sıkıştık.

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