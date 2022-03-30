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Burak Elmas: "Alınan kararın gereğini yaptık, Galatasaray'ın önünü açtık"

#Galatasaray#Burak Elmas#Süper Lig
Burak Elmas: Alınan kararın gereğini yaptık, Galatasarayın önünü açtık

68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenine katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli. Üzerimize düşen ne görev varsa, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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İlk olarak Gillette Milliyeti Yılın Sporcusu Ödül Töreninin Türk sporu için çok kıymetli olduğunu belirten Elmas, Türk sporuna hizmet edenleri onurlandıran bir organizasyon. Çünkü bizler teşvik konusunda iyi işler çıkaramayan bir ülkeyiz. Ama bu tören, bu sporcularımızın onurlandırılmasıyla taçlandığı bir gece. Uzun bir süredir devam ediyor. Çok anlamlı bir tören. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum diye konuştu.

BURADAN EN KUVVETLİ ŞEKİLDE GALATASARAYI ÇIKARMAK ÇOK ÖNEMLİ

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulda idari olarak ibra edilmemesiyle ilgili görüş bildiren Burak Elmas, "Şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli. Üzerimize düşen ne görev varsa, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ALINAN KARARIN GEREĞİNİ YAPTIK, GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇTIK

Burak Elmas son olarak, mahkemeye başvuracakları yönündeki iddiaları yalanlarken, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray'ın önünü açtık. Bundan sonra da umarım, Galatasaray için çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, başarılı olduğu zaman sevinmeye her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Süper Lig

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