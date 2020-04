Burak Bıyıktay: "Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da..."

Burak Bıyıktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun vereceği kararı beklediklerini belirterek, "Pandemi durumunun ne olacağını kimse bilmiyor. Ülkemizde daha kontrol altında gözüküyor. Aşağı doğru dönüş yapması lazım. Ben ligin oynanabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Erteleme kararıyla birlikte takımlarda ayrılıkların olduğuna dikkati çeken Bıyıktay, "Ülkesine gitmiş oyuncuyu geri getiremezsiniz. Bazı takımlar oyuncularla anlaşarak kontratlarını feshetti, bunların gelmesi mümkün değil. Gönlüm oynanmasından yana ama çok kolay değil. Oyuncuları bir araya getirmek zor. Sağlık boyutunun güvenli hale gelmesi lazım." diye konuştu.

Bıyıktay, oyuncu kontratı ve televizyon gelirinden dolayı ligin oynanmamasının da ayrı bir kaos oluşturabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da oynanmamış kabul edilmeli. Kolay bir şey değil. Her yerde olduğu gibi pasta küçülecek. Tabiri caizse kartlar yeniden dağıtılacak. Federasyonun vereceği kararı görmek lazım. Lig başlayacaksa mutlaka ön hazırlık dönemi verilecektir, ona göre de takımı hazırlayacağız."



- "Salgın başladığında oyuncular çok tedirgin oldu"



Kovid-19 salgını öncesinde ve sırasında oyuncuların durumunu anlatan Bıyıktay, "Salgın başladığında oyuncular çok tedirgin oldu. Hastalıktan korktular. Bilinmeyeni çok fazlaydı. Bizden önce duran ligler vardı. Çin'in durumunu herkes takip ediyordu. Ciddi tedirginlik yarattı. Son maçı neredeyse birbirimize değmeyelim şeklinde oynadık. Basketbol dışında konuları konuşarak maça çıktık. Sonra ligler ertelendi, olması gereken oldu." ifadelerini kullandı.

Burak Bıyıktay, sezon içinde bazı yabancı oyuncularla yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu dönemde yerli yabancı farklılığı olmuyor, insan insandır. Yönetilecek bir durum değil, ucunda can var. Her şey bir tarafa kalıyor, ne basketbol ne profesyonellik ne para..." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının Türkiye'de görülmesiyle takımdaki yabancı oyunculardan Toddrick Gotcher'ın ülkesine döndüğünü kaydeden Bıyıktay, şunları söyledi:

"Gotcher izin aldı ve ayrıldı. Ona 'kal' diyemeyiz. 'Biraz daha federasyonun kararını bekle' dedik o da bekledi. Sonrasında gitti ve o akşam da federasyon kararı açıkladı. Uçuşlar da durdu, sınırlar kapatılıyordu. Diğer yabancı oyuncu Nemanja Djurisic'in eşi Türk, o burada. Kondisyonerimiz yabancıydı o da gitti. Almanya kökenli İsmet Akpınar da burada, gidemedi. Almanya da sınırı kapatmıştı, gitse bile 14 gün karantinada kalacaktı. Kalmayı tercih etti."

Erteleme sürecinde oyunculara antrenman için bir program verip vermedikleri sorusunu yanıtlayan Bıyıktay, "Bir program veremiyoruz, oyuncuların ev olanaklarını bilemiyoruz. Kendi imkanları ölçüsünde önerilerde bulunuyoruz. Tamamen fiziksel program veriyoruz. Bu sadece vücudu formda tutar. Herkesin evinde ağırlık çalışabileceği, koşu yapabileceği olanak yok. Bazılarına salonu açtık. Tek başlarına gelip ağırlık ve şut çalışabilecekleri olanakları sunduk. Bir süre sonra onu da durdurmak zorunda kaldık. Spor salonları da kapandı. Bu dönemi böyle geçeceğiz." diye konuştu.



- "Sağlam yapı oluşturmak istiyoruz"



Gelecek sezonun planlaması için de çalıştıklarını anlatan Bıyıktay, "Sompo Sigorta ile sponsorluk anlaşmamız var. Kendilerinden çok memnunuz. Beşiktaş markası ile özdeşleşen yapısı oldu, tekrar görüşmek istiyoruz. Bazı plan ve projelerimiz var. Daha uzun vadeli birliktelik elde etmeye çalışacağız. Umarım devam eder." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı çalıştırıcı, bu sezon gelir gider dengesinin iyi olmamasından dolayı borç sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sezon içinde bazı oyuncuları bilerek yolladık. Önümüzdeki sezon borcumuz bitmiş, ayakları yere basan, sağlam yapı oluşturmak istiyoruz. Hem yabancıda hem yerlide ileriye dönük genç oyuncular almak istiyoruz. Bir sene tam toparlanma, ondan sonra tamamen şampiyonluğa oynayan takım yaratmak planıyla geldik. Sayın başkana anlattık, bunu kabul etti."

Planlamada her şeyin ekonomiye baktığını vurgulayan Bıyıktay, şunları kaydetti:

"Amacımız hem borcu olmayan hem gelirleriyle kendini döndüren başarılı bir takım yaratmak. Ekonomik sıkıntılardan dolayı basketbol şubesinde oyuncu kayıpları oldu ve sezonu başladığımız takımlarla bitirememe durumları yaşadık. Mali disiplin en önemli şey. Ayağını yorganına göre uzatan takım oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah bu ekonomik yapıyı sağlarız. Sağlarsak herkesin parmakla gösterdiği takım oluruz."

Transfer yasaklarının da sürdüğünü belirten Bıyıktay, "Yaşanan pandemi sonrası insanlardan para istemek de kolay değil. Her alanda olduğu gibi kulüplerin de geliri düştü. Türkiye Basketbol Federasyonunun ve FIBA'nın bazı kolaylıklar sağlaması lazım. Ayrıca bakanlığın amatör şubelere yardımlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Görünen tabloda işler kolay gözükmüyor. Transfer yasağımız devam ediyor. Bu kalkmazsa takım olmayacak, bir şekilde kaldırmamız lazım. Beşiktaş'ın olmadığı ligin güzel olacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



- "Bunları da yaşayacakmışız"



Salgın günlerini evde geçirdiklerini aktaran Bıyıktay, "Üzülüyoruz. Salgın bütün dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor. Sıkıntılı durum, bunları da yaşayacakmışız. İnşallah en az hasarla atlatırız. Hem ülke adına hem basketbol adına inşallah çabuk geçer. Gün geçtikçe karamsar tablo daha çok artıyor, o da üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Evde günü iyi değerlendirmeye çalıştığını vurgulayan Bıyıktay, "Bazen yarım saatlik çevremdeki bir yere gidiyorum. Bu arayı oyuncu ve maç seyrederek değerlendiriyorum. TÜBAD'ın eğitim programı var, oradaki sunumları takip ediyoruz. Murat Özyer iyi iş yapıyor. Herkes evde otururken bazı şeyler üretiyor; faydalı oldu. Zaman zaman zaman film seyrediyorum, o da bıktırıyor. Herkesin paylaştığı basketbol üzerine belgeseller var, onları izliyorum. Son olarak Magic Johnson ve Larry Bird ile ilgili belgeseli izledim. Kendimize yatırım yapıyoruz. Tabii sıkıntılı ve üzücü bir durum." diyerek sözlerini tamamladı.





