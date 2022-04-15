Bunun adı maç değil savaş! Dünya Atletico Madrid - Manchester City kapışmasını konuşuyor

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Atletico Madrid- Manchester City rövanşı, içinde çokça hikaye barındıran bir maçtı. İlk buluşmada Atletico Teknik Direktörü Simeone 1-5-5-0 ile oynayıp eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kazanan 1-0 ile City’di. Guardiola maç sonrası “Tarih öncesinde, bugün ve 100 bin yıl sonra bile 5-5 oynayan bir takıma karşı hücum etmek çok zor” demişti. Simeone rövanş öncesi eleştirilere, “Kelimeler özgürdür ve hepimizin bir fikri olabilir. Meslektaşlarımla var olma biçimim var. Her zaman saygı duymak gibi” diyerek karşılık verdi.

Simeone’yi kendi silahıyla eledi

Rövanşta herkes Simeone’nin farklı şeyler yapacağını düşündü. Ancak ilk maçta olduğu gibi ikinci buluşmada da farklı değildi Atletico. Bu kez daha sert ve kaosla sonuca gitmeye çalıştılar. Guardiola ise Simeone’ye kendi stiliyle bir ders verdi. Guardiola, son yarım saatte City’nin aslında istediğinde Simeone’nin Atletico’su gibi savunma yapabileceğini göstererek yarı final biletini kaptı. Elbette bu son 90 dakika, oynanan oyundan çok Felipe’nin atılması, Savic’in Foden’ı sürüklemesi, ardından Grealish’i saçından çekmesi ve son düdükle tünele kadar taşan olaylar ve küfürlerle akıllarda kaldı.

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Simeone 5 kez sahaya girdi, atılmadı

Maçın Alman hakemi Daniel Siebert de sınıfı geçemedi. 90. dakikaya girilirken Foden’ın yerde kaldığı pozisyonun ardından saha karıştı. Saha çizgisinin dışında yerde yatan Foden, oyunun durması için dönerek sahanın içine girince Savic’den tepki gördü ve ortalık karıştı. Olaylarda Reinildo’nun Sterling’in boğazına sarıldığı görülürken Savic de Greaslih’in saçını çekti. Ake ve Savic’e sarı kart gösteren Alman hakem, kırmızı kart tercihini sadece Felipe’den yana kullandı. Siebert, Simeone 5 kez sahaya girmesine rağmen sadece sarı kart gösterdi.