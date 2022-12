Bunların hepsi şımarık çünkü askerlik yapmadılar

Haberin Devamı

Kamerun karşısında 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Sırbistan’da futbolcular topun ağzında. ‘Kartallar’ı sert bir şekilde eleştirenlerin başında ise ülkenin en popüler yorumcularından olan Rade Bogdanovic geliyor... Kendisi de eski bir futbolcu olan Bogdanovic, milli futbolcuların kendi zamanlarında olduğu gibi askerlik yapmadığını ve bu nedenle şımarık olduklarını söyledi. Ünlü yorumcu, “Çok yetenekli ve gerçekten iyi oyunculardan oluşan bir kadroya sahibiz. Eksiklikleri askerlik yapmamaları. Askerdeyken sevgiliniz, eşiniz ve anne babanız olmadan en az 5-6 ay yaşayabileceğinizi, yaşamanız gerektiğini bilirdiniz. İyi bir askerseniz iki günlük izin alırdınız. Bizim futbolcularımız askerlik yapmadılar ve bu yüzden biraz şımarıklar” ifadelerini kullandı.

‘HAVALI BABA’ ENRiQUE COĞRAFYADAN SINIFTA KALDI

İspanya’da bu Dünya Kupası’nın yıldızı şüphesiz Luis Enrique... Deneyimli teknik adam maç günleri hariç haftanın her günü İspanya saatine göre 20.00’de bilgisayarının başına geçerek Twitch’ten canlı yayın yapıyor. Enrique her şey hakkında konuştuğu bu yayında taraftarlardan -yine her şey hakkında- gelen soruları yanıtlıyor. Bu yayınlarla müthiş bir popülarite yakalayan Enrique’ye taraftarlar ‘Daddy Cool’ (Havalı Baba) lakabını taktı.

Yayında kazalar olmuyor da değil... Örneğin bir yayında 7-0 yendikleri Kosta Rika için ‘Güney Amerika’ ülkesi demesinin hemen ardından Orta Amerika ekibinin savunma oyuncusu (ve aynı zamanda Konyasporlu) Francisco Calvo, “Belli ki coğrafya öğretmeni çok iyi değil” yorumunu yaptı. Daddy Cool da bir gün sonraki yayınında, “Gerçekten nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum halbuki 2016’da Kosta Rika’da tatil yapmıştım” diyerek özür diledi.

KATAR’DA ‘GEZEN TAVUK’ VAR MI?

Fit görünümüyle dikkat çeken Enrique sofrasından yumurtayı eksik etmediğini belirtip ekliyor: “Günde 6 yumurta yerim. Çok sağlıklı bir yiyecek ancak gezen tavuktan olmalı... Etraf çöl dolu ancak umarım tavukların gezindiği birkaç kümesleri vardır. Ayrıca havyar, mantar ve tatlı olarak yoğurdu seviyorum.”

ŞARJIM BiTTi, GOL ATAMAYABiLiRiM!

Dünya Kupası’nın resmi topu Al Rihla’ların maçtan önce tıpkı akıllı telefonlar gibi şarj edildiği görüntüleri sosyal medyada ses getirirken, kimi taraftarlar bu fotoğrafların gerçekliğin sorguladı. Fotoğraflar gerçek zira topun içinde VAR tarafından top takibi ve ofsayt tespitinde kullanılan, hız ve yön verilerini ölçen bir sensör bulunuyor. Topun üreticisi Adidas, sensörlerin pillerinin 6 saat dayanabildiğini duyururken bu da topların maçlardan önce şarj edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Al Rihla’daki sensörler Portekiz-Uruguay maçında gündeme gelmiş, bu yeni teknoloji sayesinde ilk golde topun Ronaldo’nun kafasına değmediği belirlenmişti.

BiZE HER YER BUENOS AiRES

Arjantinli taraftarların grup maçları öncesi stat çevresine yerleştirdikleri ve hatta önünde fotoğraf çektirdiği bir şey dikkatlerden kaçmadı.. Bu, başkentlerinin simgesi olan Buenos Aires Dikilitaşı’nın bir replikasından başka bir şey değildi. 1936 yılının mayıs ayında, kentin kuruluşunun 400. yıldönümü anısına inşa edilen bu anıtın replikası mavi beyazlı taraftarlarla Katar statlarını gezmeye devam edecek.

‘HAKEM PENALTI VERMEZ’ DiYE MESSi iLE BAHSE GiRMiŞ

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, Arjantin maçında kurtardığı penaltı hakkında ilginç bir açıklama yaptı. 32 yaşındaki file bekçisi, “Penaltı pozisyonunda hakeme bir temas olduğunu ancak bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledim. Aksi karar verdi. Ben de şovumu yaptım. Messi’yle hakemin penaltıyı vermeyeceğine dair 100 Euro’ya iddiaya girdik ve bahsi kaybettim. Ama parayı ödemeyeceğim, 100 Euroyu önemsemez. Yeterince parası olduğunu düşünüyorum!” dedi.