Bundesliga'nın yeni yıldızı Frank Schmidt

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2007’de 5. ligde yer alan takımı 2023’te Bundesliga’ya çıkaran teknik adam ilk sezonunda takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne taşıdı.

Schmidt’in en büyük gücü ise iletişim. Başarılı teknik adam takımın tamamının Almanca konuşmasını isteyecek kadar kuralcı. Bugüne kadar kurduğu takımlarda hep ikinci bir şansı arayan oyuncularla yola çıkması yine onun alametifarikalarından.

Eşine sadece 2 maçlığına takımın başına geçeceğini söyleyen Schmidt, geçen zaman içinde başarılarıyla Heidenheim’da bir kulüp kültürü oluşturmayı başardı.

Haaland inanılmaz bir olayı başarıyor

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Manchester City oyuncusu Erling Haaland, ligin 3. haftasında 2. kez hat-trick yaptı. Ligdeki ilk maçında Chelsea’ye karşı 1 gol atan Norveçli sonraki Ipswich ve West Ham’a karşı 3’er gol attı. Haaland aslında tıpkı Messi gibi zor olanı kolay gösterenlerden. Manchester City ile çıktığı 69 maçta 8. kez hat-trick yaparak lig tarihinde en çok üçleme yapan 4. futbolcu oldu. Ancak Haaland’ı bu istatistikte özel kılan oynadığı maç sayısı.

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12 kez hat-trick yaparak birinci sırada yer alan Kun Agüero bu sayıya 275 maçta ulaştı. İkinci sırada yer alan Alan Shearer 441 maçta 11 hat-trick yaptı. 9 kez hat-trick yapan Robbie Fowler bunun için 379 maç oynadı.