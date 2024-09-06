×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bundesliga'nın yeni yıldızı Frank Schmidt

Güncelleme Tarihi:

#Bundesliga#Heidenheim#Frank Schmidt
Bundesliganın yeni yıldızı Frank Schmidt
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

Almanya’nın güneyinde 50 bin nüfuslu bir şehir olan Heidenheim, sadece 16 yıl içinde 5. ligden Bundesliga’ya yükseldi. Bu başarı sağlayan isim de teknik direktörleri Frank Schmidt’ten başkası değil.

Haberin Devamı

2007’de 5. ligde yer alan takımı 2023’te Bundesliga’ya çıkaran teknik adam ilk sezonunda takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne taşıdı.

Schmidt’in en büyük gücü ise iletişim. Başarılı teknik adam takımın tamamının Almanca konuşmasını isteyecek kadar kuralcı. Bugüne kadar kurduğu takımlarda hep ikinci bir şansı arayan oyuncularla yola çıkması yine onun alametifarikalarından.

Eşine sadece 2 maçlığına takımın başına geçeceğini söyleyen Schmidt, geçen zaman içinde başarılarıyla Heidenheim’da bir kulüp kültürü oluşturmayı başardı.

Gözden KaçmasınCristiano Ronaldodan 900. gol Tarihte ilk kez...Cristiano Ronaldo'dan 900. gol! Tarihte ilk kez...Haberi görüntüle

Haaland inanılmaz bir olayı başarıyor

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Manchester City oyuncusu Erling Haaland, ligin 3. haftasında 2. kez hat-trick yaptı. Ligdeki ilk maçında Chelsea’ye karşı 1 gol atan Norveçli sonraki Ipswich ve West Ham’a karşı 3’er gol attı. Haaland aslında tıpkı Messi gibi zor olanı kolay gösterenlerden. Manchester City ile çıktığı 69 maçta 8. kez hat-trick yaparak lig tarihinde en çok üçleme yapan 4. futbolcu oldu. Ancak Haaland’ı bu istatistikte özel kılan oynadığı maç sayısı.

Haberin Devamı

12 kez hat-trick yaparak birinci sırada yer alan Kun Agüero bu sayıya 275 maçta ulaştı. İkinci sırada yer alan Alan Shearer 441 maçta 11 hat-trick yaptı. 9 kez hat-trick yapan Robbie Fowler bunun için 379 maç oynadı.

Bundesliganın yeni yıldızı Frank Schmidt

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bundesliga#Heidenheim#Frank Schmidt

BAKMADAN GEÇME!