Bundesliga'nın yeni prensi: Can Uzun!

Eintracht Franfurt ile Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan müsabakada Franfurt, Ritsu Doan'ın 17. ve 27. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda ise geçen haftanın yıldızı Can Uzun, sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı.

🇹🇷Can Uzun gollerine devam ediyor



🧿2 maç, 2 gol, 2 asistpic.twitter.com/pG7umySK0e — Spor Arena (@sporarena) August 30, 2025

Maçta son sözü ev sahibi ekipte Prömel, 90+1. dakika söyledi.

YENİ SEZONDA 2'DE 2

Bu sonuçla birlikte Frankfurt, sezona 2'de 2'yle başlayarak puanını 6 yaptı. Hoffenheim ise ilk kez mağlubiyet yaşarken 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP LEVERKUSEN

Ligin 3. haftasında Frankfurt, Leverkusen deplasmanına konuk olacak. Hoffenheim ise Union Berlin'i sahasında ağırlayacak.

FIRTINA GİBİ GİRİŞ

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli yıldız, 63. dakikada kenara geldi. Genç yıldız, bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ RAKİBİ

Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.