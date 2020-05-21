Bundesliga'nın muhteşem dönüşü

Almanya'nın koronavirüs bilançosu diğer ülkelerle kıyaslanmayacak ölçüde başarılı gözüktüğünden futbolun bilançosunu da düşünebilecek noktaya geldiler. UEFA’nın tavsiye ettiği tamamlama süreleri, Bundesliga’da 4, Bundesliga 2’de 9 kulübün iflas riski taşıması süreci hızlandırdı. Devlet kademesindeki yoğun istişareler, kulüpler ve federasyonla görüşmeler derken, ligin nasıl oynanacağına dair federasyonun yayınladığı önlem paketindeki kurallar, akıllarda soru işareti bırakmayacak nitelikte organizasyona yeşil ışığı yakmıştı ve 16 Mayıs’ta perde açıldı.

'ZORUNLU ÇİLE'

İlk maçların ardından 17 Mayıs Pazar günü dünya basınını dolaştım. Tek olumsuz manşet, liglerini bir takvime oturtma çabasına bile girmeden tescil edip kolaycılığa kaçan Fransızların L’Equipe gazetesinden geldi: “Zorunlu Çile.” Halbuki, ligden düşürdükleri Amiens’in itirazıyla mahkemede uğraşmaya başladılar bile. Pek çok ülkenin basınında ise futbola özlemin getirdiği olumlu hava yansımıştı. Bild, Observer, Kicker, Independent, Daily Mail, La Gazetta Della Sport, AS, Mirror, Welt, Herald gibi gazetelerde hem Haaland hem de Bundesliga’nın dönüşü keyifle karşılandı.

KENDİLERİNİ AŞTILAR

Hertha'daki bir sevinç enstantanesi dışında oyuncuların gol sevinçlerini mesafeli yaşama hassasiyetlerini gözlemledik. Performanslar beklentilerin üstündeydi. Bundesliga resmi internet sitesindeki koşu mesafelerine baktığınızda kondisyonlarının 2 ay öncesinden farklı olmadıklarını görüyorsunuz. Hatta 18 takımın 9’u kendi ortalamasının üzerinde 90 dakika çıkardı. Elbette ki 5 oyuncu değişikliğinin getirdiği dinamizm hele yaz şartlarında ve kısa hazırlık dönemi düşünüldüğünde ciddi avantaj. Bayern Münih, Leipzig ve Wolfsburg eski düzende kalıp sadece 3’er oyuncu değiştirdi. Direklere takılıp gol bulamayan Düsseldorf’un ortalamadan 6 km daha fazla koştuğunu, korona öncesinde son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı Leverkusen’in aynı formla dönüp Werder Bremen deplasmanında 4-1 kazandığını ve ortalamanın 4 km üzerinde mesafe kaydettiğini gördük.

SADECE DORTMUND

Süper Lig’de korona öncesindeki seyircisiz haftada 9 maçın 7’sinde ev sahipleri kazanmış, 2 maç berabere bitmişti. “Acaba seyircisiz maçlar ev sahiplerine mi daha çok yarıyor?” tartışması gündeme gelmişti ki Bundesliga’nın ilk haftası bu tezi çürüttü. Süper Lig için yıllardır çok olağan gözüken seyircisiz kavramını Bundesliga sadece 2-3 ay önce M’Gladbach-Köln maçında tatmıştı. Hafta sonunda 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maç berabere bitti. Ev sahiplerinin şeref sayısı Dortmund’dan geldi.

İSABETLİ ŞUT SAYISI DÜŞTÜ

Oynanan 9 maçta 27 gol atılmış olsa da OPTA’da haftanın rakamlarına baktığımızda ilginç değerler karşımıza çıkıyor: Ligde takımların kendi yarı alanında en çok pas (4 bin 509) yaptıkları hafta yaşandı. Ceza alanı dışından atılan gol sayısı sadece 1 oldu. Kaleyi bulan şut sayısı 9 maçta 68 ile sezonun en düşük 2. değeri oldu. Toplam şut (220) ve net pozisyon (38) üretme sayısında da sezonun en düşük 3. değerine sahip bir haftayı geride bıraktık. Leverkusenli Florian Wirtz ise Nuri Şahin (16 yaş 11 ay-Dortmund) ve Yann Bisseck (16 yaş 11 ay-Köln)’in ardından Bundesliga’da forma giyen en genç oyuncu (17 yaş-15 gün) oldu.

PAZAR AKŞAMLARI MAÇ YAPAN AMCALAR

Seyircisizlik adına ilginç görüntüler vardı. Dortmundlu oyuncular maç sonunda kale arkasına gidip, taraftarını sembolik olarak selamladı ve alkışladı. Ruhr derbisinin hakemi Deniz Aytekin’e maç sonunda “Taraftar baskısı olmadan derbiyi yönetmek daha mı kolay oldu?” sorusu geldi ve cevabı gerçekten güzeldi: “Hayır tabii ki, bence farklı bir yönden de olsa zorluydu. Hakemlerin maça odaklanmaları gerekiyor ve taraftarın varlığı buna yardımcı oluyor.” Espri ise Bayern’de Thomas Müller’den geldi: “Pazar akşamları maç yapan amcalar gibi hissediyorum.” Periyodik yinelenecek test sonuçları gidişatı nasıl değiştirir, kestirmek zor ama ilk adımın sonuçları gayet güzel gözüküyor. Bundan sonrası için felaket senaryosunu temenni etmiyoruz ancak kulüplerin federasyona verdiği sözü de hatırlatalım: Çok olumsuz bir durum ortaya çıkarsa ve ligi tescil etmek gerekirse herkes bu karara saygı gösterecek, aksi durumda bireysel bir kararla ligden çekilme hakkı olmayacak.