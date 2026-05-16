Bundesliga'da sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu!

Bundesliga'da son hafta maçlarıyla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı. Küme düşen takımlarla birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

KÜME DÜŞME HATTI NETLEŞTİ

Son haftaya aynı puanda giren Heidenheim ve St. Pauli, doğrudan Bundesliga'ya veda eden ekipler oldu. Wolfsburg ise sezonu play-out potasında tamamlayarak ligde kalma umutlarını sürdürdü.

DEVLER LİGİ POTASI BELLİ OLDU





Şampiyonluk ipini rekor golle göğüsleyen Bayern Münih'in yanı sıra; Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

OZAN KABAK'IN HOFFENHEIM'I SON HAFTADA YIKILDI

Ligin final haftasında, milli futbolcularımız açısında olumlu geçmedi. Milli stoperimiz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Hoffenheim, Gladbach deplasmanında ağır bir mağlubiyet yaşayarak ligi 5. sırada tamamladı ve Devler Ligi hakkını tepti. Böylece Hoffenheim ile Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

FRANKFURT FIRSAT TEPTİ AMA...





Bir diğer milli yıldızımız Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt ise evinde Stuttgart ile 2-2 berabere kalarak elindeki büyük avantajı değerlendiremedi. Bu sonucun ardından Frankfurt, UEFA Konfernas Ligi potasını Freiburg'a kaptırdı.

Ancak Frankfurt için umutlar hala sona ermedi. Eğer Freiburg , oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalini kazanırsa statü gereği gelecek sezon doğrudan Avrupa Ligi'ne gidecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise Frankfurt Konferans Ligi bileti alacak.