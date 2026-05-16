×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bundesliga'da sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Bundesliga#Ozan Kabak#Can Uzun
Bundesligada sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 19:46

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu son hafta oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Küme düşen takımlar ve Avrupa potası belli oldu.

Haberin Devamı

Bundesliga'da son hafta maçlarıyla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı. Küme düşen takımlarla birlikte Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kulüpler belli oldu.

KÜME DÜŞME HATTI NETLEŞTİ

Son haftaya aynı puanda giren Heidenheim ve St. Pauli, doğrudan Bundesliga'ya veda eden ekipler oldu. Wolfsburg ise sezonu play-out potasında tamamlayarak ligde kalma umutlarını sürdürdü. 

DEVLER LİGİ POTASI BELLİ OLDU

Bundesligada sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu

Şampiyonluk ipini rekor golle göğüsleyen Bayern Münih'in yanı sıra; Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Stuttgart gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu. 

Gözden Kaçmasınİskoçyada şampiyon Celtic Hearts 3 golle kaybettiİskoçya'da şampiyon Celtic! Hearts 3 golle kaybettiHaberi görüntüle

OZAN KABAK'IN HOFFENHEIM'I SON HAFTADA YIKILDI 

Haberin Devamı

Ligin final haftasında, milli futbolcularımız açısında olumlu geçmedi. Milli stoperimiz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Hoffenheim, Gladbach deplasmanında ağır bir mağlubiyet yaşayarak ligi 5. sırada tamamladı ve Devler Ligi hakkını tepti. Böylece Hoffenheim ile Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. 

FRANKFURT FIRSAT TEPTİ AMA... 

Bundesligada sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu

Bir diğer milli yıldızımız Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt ise evinde Stuttgart ile 2-2 berabere kalarak elindeki büyük avantajı değerlendiremedi. Bu sonucun ardından Frankfurt, UEFA Konfernas Ligi potasını Freiburg'a kaptırdı. 

Ancak Frankfurt için umutlar hala sona ermedi. Eğer Freiburg , oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finalini kazanırsa statü gereği gelecek sezon doğrudan Avrupa Ligi'ne gidecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ise Frankfurt Konferans Ligi bileti alacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Bundesliga#Ozan Kabak#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!