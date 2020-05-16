Bundesliga'da ilk canlı maç! Borussia Dortmund – Schalke 04 saat kaçta, hangi kanalda?

Covid-19 nedeniyle liglere verilen uzun ara sonrası Almanya'da heyecan büyük bir maçla başlıyor. Ruhr Derbisi'nde Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü konuk ediyor...

26. haftanın önemli maçı öncesi lider Bayern Münih'in 4 puan gerisindeki Dortmund, arayı kapatıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdürme amacında. 51 puanla Borussia Dortmund'un ensesinde ise 50 ve 49 puanla Leipzig ile M.Gladbach bulunuyor.

Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek. Schalke 04'de Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar’ın karşılaşmada yer alması beklenirken teknik direktör David Wagner’in, sakatlıktan yeni çıkan mili futbolcu Ozan Kabak konusunda riske girmek istemediği genç savunma oyuncusuna bu maçta görev vermeyeceği kaydedildi.

Ayrıca alınan kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı. Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.





DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün 16.30'dan başlayacak derbiyi S Sports 2 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Mücadelenin canlı anlatımını Spor Arena'da bu sayfadan anbean takip edebileceksiniz.

Bu maça Misli.com üzerinden CANLI BAHİS oynayabilirsiniz.

İşte iki takımın KG VAR/YOK bahsi karşılaştırması













ALMANYA'DA İZİN ERKEN ÇIKTI



Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına izin çıktı. Bunun üzerine DFL, Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) ve 2. Ligi’nin (Bundesliga 2) başlama tarihini 16 Mayıs 2020 olarak belirledi.

Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa’da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın gözü yarın Bundesliga’nın üzerinde olacak. Futbol otoriteleri Almanya'daki uygulamanın Kovid-19 salgını döneminde diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceği görüşünü dile getiriyor.

BUNDESLİGA'DA BU HAFTA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?



16 Mayıs Cumartesi:



Borussia Dortmund-Schalke 04

RB-Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar



Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi:



Werder Bremen-Bayer Leverkusen

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