Bundesliga'da iflastan kurtaran ödeme!

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle mali darboğazda olan kulüpler, yayıncı kuruluşun ödemeleri durdurması sonrasında daha derin bir kriz yaşarken, Almanya’da ise durum daha farklı...

Bundesliga’nın yayın haklarının çoğunluğunu elinden bulundurarak 266 maç yayınlayan, 2. Lig’in tamamını yayınlama hakkı olan Sky, bu sezon ödemesi gereken dördüncü ve son taksidi maçlar başlamadan ödeme kararı aldı.

Kulüplere toplamda 900 milyon Euro ödeyen Sky’ın, yaklaşık 280 milyon Euro’luk son taksidi 225 milyon Euro olarak vereceği kaydedildi. Kicker Dergisi, Almanya’da birinci ve ikinci liglerdeki toplam 13 kulübün bu ödeme ile iflastan kurtulacağını yazdı.

Sky, İngiltere’de benzer bir politika izledi. Premier Lig’de de yayıncılardan biri olan şirket, bu sezon 128 maç yayınlama hakkı için 1,19 milyar Sterlin’lik yayın bedeli ödedi. Sezonun koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin ardından 370 milyon Sterlin değerinde canlı maçı izleyicisiyle henüz buluşturamayan Sky, buna rağmen para iadesi talep etmeyeceklerini duyurdu.