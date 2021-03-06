Bundesliga'da dev kapışma, Bayern-Dortmund CANLI YAYINDA! Öne çıkan iddaa tercihi...

Bu bir ilandır

BAYERN MÜNİH

- Bielefeld beraberliği ve Frankfurt yenilgisi, Bayern'i sorgulamamıza vesile olmuştu ancak; önce Lazio'yu ardından da Köln'ü sahadan sildiler.

- Douglas Costa, Tanguy Nianzou ve Corentin Tolisso sakat. Yedek kaleci Alexander Nübel'in durumu maç saati netleşecek.

- Koronavirüs süreci atlatan Benjamin Pavard hazır değil. TD Hansi Flick, Pavard'ın sahalara dönüşü için belli bir takvimleri olduğunu ve hemen sahaya sürerek sakatlanma riskini almak istemediklerini açıkladı.

- Flick'in "Gnabry, Müller, Coman" üçlüsü önünde Lewandowski ile maça başlaması bekleniyor. Köln karşısında Lewandowski'nin arkasında başlayan üçlü tamamen farklıydı.

BORUSSIA DORTMUND

- Dortmund da bir ara yalpaladı ama son 4 resmi maçtan galibiyetle ayrılıp "Der Klassiker" öncesi formda bir görüntü çizdi.

- Önce İspanya'da Sevilla'yı yendiler, ardından gol yemeden kazanılan Schalke ve Bielefeld maçları geldi. Son olarak da Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde M'Gladbach engelini aştılar.

- Manuel Akanji, Raphael Guerreiro, Giovanni Reyna, Jadon Sancho, Marcel Schmelzer ve Axel Witsel zorlu maçta forma giyemeyecek.

- M'Gladbach maçının hemen başında kenara gelen sol bek Guerreiro ve ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan kanat oyuncusu Sancho'nun eksiklikleri hissedilecektir.

- Sol bekte Nico Schulz başlayacak, gözler son 6 lig maçında 8 gole katkı (5 gol - 3 asist) yapan Erling Haaland'ın üzerinde olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern'in ligdeki son 5 maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Dortmund'un ligdeki son 7 maçı "2.5 ÜST" bitti, 5'inde "karşılıklı gol" de izledik.

- İki takım arasında oynanan son 4 resmi maçın tamamını Bayern kazandı!

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%51'lik kesim ligin zirvesinde yer alan kupa avcısı Bavyera ekibinin Dortmund karşısında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacağını düşünüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Robert Lewandowski'nin Dortmund'a attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...