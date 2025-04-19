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Bundesliga'da çılgın maç: İlk yarıda tam 8 gol!

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#Bundesliga#Union Berlin#Stuttgart
Bundesligada çılgın maç: İlk yarıda tam 8 gol
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 22:47

Almanya Bundesliga'da ilk yarısında 8 gol atılan Union Berlin-Stuttgart maçı 4-4 bitti

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Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk yarısında 8 gol atılan 30. hafta maçında Union Berlin ile Stuttgart 4-4 berabere kaldı.

Alte Forsterei'de oynanan müsabakada ev sahibi Union Berlin'den Andrej Ilic, 5. dakikada perdeyi açtı, ardından Diogo Leite 19. dakikada 2-0 yaptı.

Stuttgart'tan Deniz Undav 23. dakikada durumu 2-1'e getirirken, takım arkadaşı Enzo Millot 29'da beraberliği sağladı.

Leopold Querfeld, 28. dakikada Union Berlin'i tekrar öne geçirirken, konuk ekipten Jeff Chabot 43. dakikada bir kez daha skora denge getirdi.

İlk yarı sona ermeden Stuttgartlı Chris Führich takımını 4-3 öne geçirdi ancak Ilic, devre sona ermeden önce 45+6'da bir kez daha beraberliği sağladı ve ilk yarı 4-4 sona erdi. İkinci yarıda gol olmayan maç bu skorla sonuçlandı.

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Stuttgart 41 puanla 11. sırada yer alırken, Union Berlin 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

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#Bundesliga#Union Berlin#Stuttgart

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