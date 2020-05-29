Bundesliga'da 29. maç haftasını açıyoruz! Leverkusen'e verilen iddaa oranı...

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FREIBURG - LEVERKUSEN

3 gol yemesine rağmen yaptığı 13 kurtarışla M'Gladbach maçına damga vuran ve 1 puanı kazandıran Alexander Schwolow, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da en dikkat çeken kaleci performansını ortaya koydu.

Uzun süredir sahalarda olmayan sağ bek Lukas Kübler dışında, son maçı kaçıran Janik Haberer belirsiz...

Hafif sakatlıkları bulunan Christian Günter ile Robin Koch'un maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Leverkusen ise önce Bremen, ardından M'Gladbach karşısında gollü/farklı kazanınca gözler Wolfsburg maçına çevrilmişti. Peter Bosz ve öğrencileri 4-1 kaybetmenin yanında etkisiz futboluyla da sınıfta kaldı...

Kevin Volland ve Lars Bender'in eksiklikleri devam ediyor. 2003'lü Florian Wirtz'i ilk 11'de görebiliriz. Julian Baumgartlinger de Kerem Demirbay'dan formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leverkusen'in ligdeki son 11 maçının 9'u "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 5 resmi maçta Freiburg galibiyeti bulunmuyor. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Freiburg'un ligdeki son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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