Bundesliga'da 23. haftayı Bayern açıyor! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...

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BAYERN MÜNİH - PADERBORN

Bundesliga'daki son 8 maçının 7'si kazanıp yeniden zirveye oturan Bayern'de savunmadan Boateng ve Pavard cezalı, orta sahadan Perisic sakat.

Savunma alternatiflerinden Javi Martinez'in durumu ise maç saati netleşecek.

Bundesliga'nın son sırasında yer alan Paderborn'da ise 99'lu stoper Luca Kilian hala iyileşmedi.

Savunmanın ortasında "Strohdiek & Schonlau" ile oynamaya devam ediyorlar.

Steffen Baumgart'ın ekibi 22 maç sonunda sadece 16 puan toplayabildi ama deplasmandaki son 5 maça baktığımızda 9 puan çıkardıklarını görüyoruz.

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- Niko Kovac sonrası Bayern'de Hansi Flick takımın başına geçti ve Thomas Müller, Flick ile birlikte 15 gole katkı (5 gol - 10 asist) yaptı.

- İki takım Bundesliga'da daha önce 3 kez karşılaştı, hepsini Bayern kazandı.

- Bu 3 maçta Bayern, Paderborn ağlarına 13 gol bırakırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Bundesliga'da sadece 4 galibiyeti bulunan Paderborn'da Sabiri'ye dikkat! Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sabiri bu sezon 3 gol attı, o 3 maçı da Paderborn kazandı.

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Bayern'in yıldızı Thomas Müller'den akıl dolu bir gol! İzleyelim...

