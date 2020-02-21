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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Bundesliga'da 23. haftayı Bayern açıyor! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...

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Bundesliga'da 23. haftayı Bayern açıyor! Bu maça iddaa oynayanların %62'si...
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Bayern Münih ile Paderborn, Almanya Bundesliga'da 23. maç haftasının perdesini açıyor. Bu karşılaşmaya her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz ve Canlı İzle keyfiyle kesintisiz olarak mücadeleyi izleyebileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da.

Bu bir ilandır

BAYERN MÜNİH - PADERBORN

Bundesliga'daki son 8 maçının 7'si kazanıp yeniden zirveye oturan Bayern'de savunmadan Boateng ve Pavard cezalı, orta sahadan Perisic sakat.

Savunma alternatiflerinden Javi Martinez'in durumu ise maç saati netleşecek.

Bundesliga'nın son sırasında yer alan Paderborn'da ise 99'lu stoper Luca Kilian hala iyileşmedi.

Savunmanın ortasında "Strohdiek & Schonlau" ile oynamaya devam ediyorlar.

Steffen Baumgart'ın ekibi 22 maç sonunda sadece 16 puan toplayabildi ama deplasmandaki son 5 maça baktığımızda 9 puan çıkardıklarını görüyoruz.

Bundesliga'da TEK MAÇ fırsatları ve CANLI İDDAA keyfinin yanında, Misli.com'da tüm karşılaşmaları CANLI İZLE seçeneğiyle kesintisiz olarak da izleyebiliyorsunuz.

Bundesligada 23. haftayı Bayern açıyor Bu maça iddaa oynayanların %62si...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Niko Kovac sonrası Bayern'de Hansi Flick takımın başına geçti ve Thomas Müller, Flick ile birlikte 15 gole katkı (5 gol - 10 asist) yaptı.

- İki takım Bundesliga'da daha önce 3 kez karşılaştı, hepsini Bayern kazandı.

- Bu 3 maçta Bayern, Paderborn ağlarına 13 gol bırakırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Bundesliga'da sadece 4 galibiyeti bulunan Paderborn'da Sabiri'ye dikkat! Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sabiri bu sezon 3 gol attı, o 3 maçı da Paderborn kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor!

Üyelerin yaklaşık %62'si karşılaşmada en az 3 gol izleriz diye düşünüyor.

%14'lük kesim ise oran yükselterek "İY1" tercihine yönelmiş durumda...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Bundesligada 23. haftayı Bayern açıyor Bu maça iddaa oynayanların %62si...

Bayern'in yıldızı Thomas Müller'den akıl dolu bir gol! İzleyelim...

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