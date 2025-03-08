Bundesliga ve La Liga’da Liderler Sahne Alıyor! Trabzonspor Evindeki Seriyi Sürdürecek mi? İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

Haberin Devamı

Trabzonspor – Hatayspor Maç Sonucu 1

Şampiyon Oran bültenindeki en çok oynanan maç olan ve “canlı sohbet” etkinliği bulunan Trabzonspor – Hatayspor karşılaşmasına bahis yapan Misli üyelerinin %62’si ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor.

Misli Yorumcusu Safa Can Konuksever’in Tahmini

Deplasmanda yine hayal kırıklığı yaşadı Trabzonspor. İç sahada bir kez daha yara sarmak istiyorlar. Bu kez ciddi eksikler var. Özellikle savunma hattındaki 4'lüden 3'ü değişecek. Mustafa Eskihellaç cezalı, diğer bek Pedro Malheiro sakat. Savic'in de sakatlık sorunu var. Banza son idmana katıldı, oynama şansı bulunuyor. Nwakaeme 1 ay yok, Cihan da 2 hafta olmayacak. Hatayspor ise deplasmanda çıktığı 11 lig maçının 9'unu kaybetti ve sadece 2 beraberlik aldı. Bamgboye cezalı, Kamil Ahmet, Diack ve Strandberg yok onlarda da. Trabzonspor'un önemli eksiklerine rağmen yine evinde reaksiyon göstermesini ve kazanmasını bekliyorum. Hatta ilk yarıdan skoru bulmaları beni şaşırtmaz.

Haberin Devamı

Barcelona – Osasuna Maç Sonucu 1

La Liga’da lider Barcelona’nın evinde Osasuna ile karşılaşacağı Şampiyon Oranlı ve “canlı sohbet” & “canlı izle” etkinliği ile sunulan mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %56’sı Katalan ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli Yorumcusu Alper Öcal’ın Tahmini

Barcelona, La Liga'da son altı maçını kazanarak müthiş bir form yakaladı ve 57 puanla lider konumda bulunuyor. Hansi Flick'in takımı, hem savunmada hem de hücumda oldukça etkili. Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde de eksik olmalarına rağmen 10 kişiyle müthiş bir deplasman galibiyeti aldılar. Osasuna ise şubat ayında maç kazanamadı. Valencia maçında avantajı koruyamadılar. Evlerinde iki devrede de yedikleri gollerle 1 puanla yetindiler. Barcelona da bu takıma iki devrede de gol atar.

Bayern Münih – Bochum 3.5 Gol Üstü

Günün Şampiyon Oran bülteninin bir diğer öne çıkan maçı “canlı izle & canlı sohbet” seçeneği ile sunulan Bayern Münih – Bochum karşılaşmasına bahis oynayan Misli üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde.

Haberin Devamı

Misli Yazarı Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu

Teknik direktör Vicent Kompany yönetiminde muhteşem bir performans sergileyen Bayern Münih ligde lider olarak yoluna devam ederken yakın takipçisiyle 8 puanlık farkı da koruyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen önünde mücadeleyi 3-0 kazanarak gelecek hafta rövanş maçı öncesi avantaj sağladı. Taraftarları önünde maça hızlı bir giriş yapmalarını bekliyorum. Bochum ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Takım olarak çıkış arayan konuk ekip çok zorlu bir deplasmana çıkıyor. Fakat bütün riskleri alarak açık futbol sergileyeceklerdir. Bu karşılaşmada iki ekip de atak oynayar ve ilk yarıda 1.5 Gol Üstü barajı aşılır.

Haberin Devamı

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...