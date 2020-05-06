Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını sebebiyle 8 Mart'ta askıya alınan Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak. İşte, "Bundesliga ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Mayıs'ta başlaması planlanan Bundesliga'nın başlangıcını bir hafta erteleyerek 22 Mayıs'ta başlamasına karar verdi. Bundesliga kulüpleri ve federasyon, ligin başlaması için 15 Mayıs tarihinde anlaşmıştı ancak Angela Merkel bu tarihin 22 Mayıs olmasına karar verdi.

Böylece 13 Mart.'ta askıya alınan Almanya Bundesliga, 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak.