Bundesliga maçına 11,00 iddaa oranı! Köln, Augsburg deplasmanında...

Bu bir ilandır

AUGSBURG - KÖLN

Augsburg'un 3-0'lık Schalke galibiyetinin yanıltıcı olduğu Paderborn'a diş geçirememeleriyle ve Hertha Berlin deplasmanında kayıpları oynamalarıyla ayyuka çıktı.

Cezası biten Jeffrey Gouweleeuw'ın stopere dönmesi arkayı biraz toplayacaktır. Bundesliga'nın resmi sitesi manşete Stephan Lichtsteiner'i koymuş ancak ilk 11'e Raphael Framberger'i yazmış.

Salgın dönüşü Framberger formayı almıştı ancak son yenilgide Lichtsteiner maça başlamıştı. TD Heiko Herrlich'in tercihini maç saati öğreneceğiz...

Köln de koronavirüs dönüşünün istekli ama sonuç alamayan takımlarından... 4 maçta da izlerken keyif aldık, sadece 2 puan toplayabildiler.

Augsburg deplasmanına giderken de as stoper Sebastiaan Bornauw ile orta sahanın önemli isimlerinden Dominick Drexler'den cezaları sebebiyle faydalanamayacaklar.

Hücumun olmazsa olmazları Mark Uth (10 maç - 5 gol - 4 asist) ve Jhon Cordoba'nın (25 maç - 12 gol - 2 asist) durumları ise maç saati netleşecek. Anthony Modeste (10 maç ilk 11 - 3 gol - 1 asist) hazır kıta!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Köln'ün ligdeki son 12 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Köln ligdeki son 5 maçını kazanamadı. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 10 maçta Augsburg yenilgi yüzü görmedi. (5 galibiyet - 5 beraberlik)

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