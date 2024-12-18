Bulgarlardan Dünya Kupası Elemeleri öncesi flaş yorum: Milli yıldızımıza övgü üstüne övgü! Grubun favorisi ve dikkat edilmesi gerekenler...

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Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan, Gürcistan ve UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan İspanya/Hollanda maçının galibi ile eşleşti. En son 2002 Dünya Kupası’nda mücadele eden ve dev organizasyonda üçüncülük elde ederek tarih yazan milliler, teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde yeni bir zafere odaklandı. Süper Lig ekibi Bodrumspor’un Bulgar yıldızı Zdravko Dimitrov ile bir dönem Bulgaristan Milli Takımı’nda top koşturan eski oyunculardan Strahil Popov ve Emil Angelov, eşleşme sonrası özel değerlendirmelerde bulundu.

BULGAR YILDIZLARDAN EŞLEŞME SONRASI ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

ZDRAVKO DIMITROV: “ÇOK ZOR GÖRÜNSE DE UMARIM BİR ÜST TURA YÜKSELMEYİ BAŞARABİLİRİZ”

Grup çok dengeli. Açıkçası Hollanda/İspanya 1. sıra için ana favori olacak. Türkiye ve Gürcistan, Avrupa Şampiyonası’nda muhteşem bir maç çıkardılar. Bu yüzden iki takım arasında yine çok kaliteli maçlar bekliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Kâğıt üzerinde çok zor görünse de umarım bir üst tura yükselmeyi başarabiliriz. Bulgaristan'ın çok genç ve gelecek vaat eden bir kadrosu var. Herkes elinden geleni yapmaya ve sonunda Bulgar futboluna yeni bir altın jenerasyon kazandırmaya kararlı. Teknik direktör Ilian Iliev, çok büyük bir motivasyon kaynağı ve takımı ileriye taşıyacak kişinin o olduğuna inanıyorum.

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“ARDA’NIN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM. TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK”

Türkiye Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçlarında çok iyi bir karakter ortaya koydu. Biraz daha konsantre olsalardı grubu lider olarak kazanabileceklerini düşünüyorum. Türkiye’de öne çıkan isimlerin tabii ki Kenan Yıldız ve Arda Güler olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen Arda'nın büyük bir hayranıyım ve bu genç yeteneklerle Türk futbolunun geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Türk taraftarların tutkusu tüm dünyada biliniyor ama bunu bizzat yaşamadan ne olduğunu bilemezsiniz. Buraya gelmeden önce harika şeyler duymuştum ama bu kadar tutkulu bir kalabalığın önünde oynamanın verdiği hisle kıyaslanamaz. O yüzden Dünya Kupası'nda takımları için mümkün olan en iyi atmosferi yaratacaklarından hiç şüphem yok.

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STRAHIL POPOV: “BULGARİSTAN’IN TAKIM OLARAK TEHLİKE YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tabii ki İspanya ya da Hollanda grup birinciliği için favori, özellikle de İspanya gruba katılırsa. Ama Türkiye'nin de şansı olduğunu söyleyebilirim, bu yüzden ilginç olacak. Gürcistan'ın da iyi bir takımı var. Ülkem için grup gerçekten zorlu. Maalesef geçen yıllardaki sonuçlar pek iyi değildi. Yeni teknik direktör Ilian Iliev geldiğinden beri takım daha iyi performans gösteriyor ve daha iyi oynuyor. Bir dönem teknik direktörler çok sayıda genç oyuncuyu kadroya katmaya çalıştılar ancak sonuçlar felaket oldu. Şimdi ise iyi performans gösteren oyuncuları kadroya çağırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden sorunlarımız ve kötü maçlarımız olsa bile takımın daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Bulgaristan'ın bireysel olarak değil, takım olarak tehlike yaratabileceğini düşünüyorum. Ilian Iliev'in gelişiyle birlikte takımın daha iyi oynadığını ve takımdaki atmosferin daha iyi olduğunu açıkça görüyoruz. Ancak gerçekçi olmam gerekirse şansımız ne yazık ki çok düşük. Çünkü hala çalışmamız gereken çok şey var, özellikle son 3-4 yıl hayal kırıklığı şeklinde geçti. Teknik direktörün işi gerçekten zor ama doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.

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“BAZEN KÖTÜ ANLAR YAŞAMASINA RAĞMEN TÜRKİYE’NİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ VAR”

Diğer taraftan Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu ve Arda Güler'de gördüğümüz gibi Avrupa'nın her yerinde oynayabilecek birçok oyuncuya sahip olduğunu düşünüyorum. Takım iyi oynuyor, elbette zaman zaman kötü anlar da oluyor ama takımın büyük potansiyeli var. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler gibi harika bir takım oluşturan genç oyuncular bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli oyuncularla takım daha da harika görünüyor. Türkiye'de oynayan futbolcular taraftarların yarattığı atmosferi çok iyi bilir. Böylesine tutkulu bir taraftarın önünde oynamanın verdiği his, insana çok fazla adrenalin veriyor ve sizi limitlerinizi zorlamaya itiyor. Halkınız futbolu sevdiği için bu durum da Türkiye için büyük bir avantaj. Türk taraftarlar dünya çapında tanınıyor. Dolayısıyla bu durum Türk Milli Takımı’ndaki oyuncular için de çok iyi bir duygu.

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EMIL ANGELOV: “BULGARİSTAN’IN ÇOK KOŞAN VE MÜCADELE EDEN BİR KADROSU BULUNUYOR”

Grupta Türkiye de olmak üzere çok kaliteli takımlar var. Bulgaristan, tamamen genç oyunculardan oluşan bir takıma sahip. Aynı zamanda çok koşan ve mücadele eden bir kadrosu var. Hücum ve defans hattımız çok koşuyor ve mücadele ediyor. Pas oyunu yerine direkt bir futbol oynamayı tercih ediyorlar. PAOK’ta forma giyen Kiril Despodov, en önemli hücum oyuncularından biri. Despodov, çok iyi koşular yapan ve çabuk bir futbolcu. Ayrıca takımda Bodrumspor’da oynayan Zdravko Dimitrov ve Ümraniyespor’da forma giyen Georgi Minchev gibi önemli isimler de var. Yine de Türkiye, farklı bir kaliteye sahip. O yüzden enteresan bir grup olabilir. Gruptaki diğer rakibimizin İspanya olacağını düşünüyorum. Türkiye ve İspanya’nın gruptan çıkacağına inanıyorum.

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“MAÇIN SON DAKİKASINDA BİLE NE YAPACAKLARINI KİMSE KESTİREMEZ”

Bulgaristan, genç bir takım olmalarına rağmen UEFA Uluslar Ligi’nde iyi bir performans sergilediler. Takım henüz oturmuş değil. Evlerinde Kuzey İrlanda’yı 1-0 yendiler ama deplasmanda 5-0 mağlup oldular. Fizik olarak henüz hazır değiller. Bulgaristan Teknik Direktörü Ilian Iliev’i tanıyorum. Iliev ile yıllarca beraber çalıştık. Onun futbol görüşünü biliyorum ama biraz zamana ihtiyacı var. Bulgaristan Milli Takımı, onunla birlikte yavaş yavaş çıkışa geçecektir. Bulgaristan, gruptaki rakiplerini zorlayabilir. Gününde olduklarında herkesi yenebilirler. Maçın son dakikasında bile ne yapacaklarını kimse kestiremez.

“ARDA-KENAN İKİLİSİNDEN BEKLENTİM ÇOK FAZLA”

Türkiye’nin kaliteli oyuncuları var. Takım olarak çok iyi oynuyorlar ve güzel bir performans sergiliyorlar. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz gibi teknik olarak çok iyi oyunculara sahipler. Merih Demiral, defansta iyi bir oyun ortaya koyuyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın iyi bir hava yakaladığını düşünüyorum. Bütün dünya onları konuşuyor. Öncekine göre daha rahat bir oyun sergiliyorlar. Bu yüzden Arda-Kenan ikilisinden beklentim çok fazla. İnşallah yine iyi işler yapabilirler.

“MONTELLA, KÖTÜ BİR HOCA DEĞİL. O, TAKIMA AVRUPA MANTALİTESİ GETİRDİ”

Türkiye’nin beklenmedik Karadağ yenilgisi aslında bir bakıma iyi oldu. Bu mağlubiyet Türkiye’nin daha da toparlanmasına yardımcı olacaktır. Bence bundan sonra bambaşka bir Türkiye izleyeceğimizi düşünüyorum. Teknik direktör Montella’nın gelmesiyle kaliteli bir oyun ortaya koymaya başladılar. Montella, kendisine inanmanızı istiyor. Montella’nın zamana ihtiyacı var. O, takıma Avrupa mantalitesi getirdi ve neler yapabileceğini herkese gösterdi. Kendisi kötü bir hoca değil. Gördüğünüz gibi takımdaki oyuncuların ona inancı tam.

“TÜRK TARAFTARLARIN OLAĞANÜSTÜ BİR DESTEĞİ VAR”

Türkiye’nin çok sayıda maçını izledim. Bence Türkiye’nin en önemli oyuncusu seyirci. Acayip bir taraftar kitlesi var. Bu yüzden seyirci benim için 1 numara. Türkiye’de 5 yıl futbol oynadım. Ben daha önce böyle bir seyirci görmedim. Taraftarların olağanüstü bir desteği var. Taraftarlarınız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki güçlü rakipleri bile korkutacaklardır. Taraftarlar, oyuncularınızı çok iyi bir şekilde motive ediyor. Çok fazla yeteneğe sahip olmayan bir oyuncu bile seyircinin desteğiyle beraber kendinden geçebiliyor ve takım için her şeyini veriyor.