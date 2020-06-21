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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 21:54,Son Güncelleme:

Bulgaristan'da şampiyon Ludogorets oldu!

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Bulgaristan'da şampiyon Ludogorets oldu!
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Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

Ligin namağlup lideri Ludogorets, şampiyonluk grubu mücadelesinde konuk ettiği Beroe Stara Zagora'yı 2-1 mağlup etti. En yakın rakibi CSKA Sofya ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Ludogorets, bitime 4 hafta kala zaferini ilan etti. Ludogorets böylece, 1. Lig'e yükseldiği 2011-2012 sezonundan itibaren üst üste 9'uncu kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

 

Bulgaristanda şampiyon Ludogorets oldu

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