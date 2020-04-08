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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:59,Son Güncelleme:/

Bulgaristan'da CSKA Sofya corona virüs (koronavirüs) dinlemedi, antrenman yaptı

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Bulgaristan'da CSKA Sofya corona virüs (koronavirüs) dinlemedi, antrenman yaptı
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Corona virüs nedeniyle iki kişiden fazla insanın birlikte yürüyemediği Bulgaristan'da CSKA Sofya takımı kuralları dinlemedi ve antrenman yaptı.

Efkan Bucak / Spor ARENA | Bulgaristan Süper Lig ekiplerinden CSKA Sofya, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında koyduğu yasağı delerek antrenmalara başladı.

Bir internet sitesinde yayımlanan videoda kırmızı beyazlıların Sırp teknik direktörü Milos Kruscic, iki antrenör ve en az 6 yabancı futbolcunun, Pançerevo’daki tesiste bir araya gelerek idman yatığı görüldü. Oysa ki 13 Mayıs’a kadar olağanüstü hal edilen Bulgaristan’da takımların antrenman yapmasının yasak olmasının yanından ikiden fazla yetişkin bir araya gelemiyor. 

Bulgaristan’da geçen hafta da Lokomotiv Plovdiv takımı hakkında, yasağı delip antrenman yapma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Bulgaristan’da bugün itibarıyla 581 vaka ve 23 ölüm bulunuyor.

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