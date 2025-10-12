Bulgaristan - Türkiye maçının ardından Nihat Kahveci'den yıldız oyuncuya övgüler! 'Helal olsun koçum'

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında deplasmanda karşılaştığı Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (kendi kalesine), 51. ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ı tek golü ise 13. dakikada Kirilov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Türkiye 6 puana yükselerek 9 puanlı lider İspanya'yı takibini sürdürdü. Bulgaristan ise 3. haftayı da puansız kapattı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BULGARİSTAN'A KARŞI TARİHİ ZAFER'

"93. dakikaya kadar hep gol aradık. Bulgaristan'a karşı tarihi bir zafer. Gerçekten bütün Bizim Çocuklar'ın ellerinden öpüyorum bak yaşım onlardan büyük, eski milli takım kaptanı olarak. Bugün averajı da toparladılar. İkinci yarıda efsane oynadılar. Bulgaristan eksi Bulgaristan değil ama Milli Takımımız ciddiye aldı maçı. Çok iyi oynadılar. Salı günü Gürcistan'la ikincilik için final oynayacağız."

'ORKUN BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALDI BİRAZ'

"Orkun Kökçü daha iyi oynayabilirdi. Beklentilerimin altında kaldı biraz. Fazla top kayıpları yaptı. Hakan Çalhanoğlu, 100. maçına yakışır bir maç oynadı ve 2 asist yaptı."

'HELAL OLSUN KOÇUM'

"Kenan Yıldız; helal olsun koçum. Her zaman söyledik soyadının hakkını veriyor. Kenan Yıldız'ın 2,5 golü var. Kenan'la gurur duydum, birbirinden güzel goller attı. Orada Popov'u zorlayıp kendi kalesine attırması Kenan'a yazar. Kaleye bu kadar güzel geri vuruş hayatımda görmedim. O golle maçın kilidi açıldı. 16 dakikada 4 gol oldu."

'CAN, BAĞIRA BAĞIRA BEN GELİYORUM DİYOR'

"Bugün Montella'yla ilgili hiçbir şey denilemez. Sadece şunu düşündüm Kerem yerine Can Uzun'u yavaş yavaş forvette denesek mi dedim. Frankfurt'ta çok iyi sezon başlangıcı yaptı. Almanya'da sezonun oyuncusu şu anda. Kerem de çok etkili değildi. Can, bağıra bağıra ben geliyorum diyor. Bu jenerasyon genç. Birçok turnuvada oynayabilir bu takım."





'GURUR DUYMAMAK ELDE DEĞİL'

"Zamanında Mesut Özil veriyordu; Cristiano Ronaldo atıyordu, şimdi bu sene Arda Güler ile Mbappe uyumu var. Maşallah koçum, gurur duymamak elde değil. Arda, bugün lider özelliklerini de gösterdi. Takımın en önemli oyuncularından biri."

