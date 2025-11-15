×
HABERLERSpor Haberleri

Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov'dan Türkiye yorumu: 'Bizim için şeref!'

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Alexander Dimitrov#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 23:06

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, "Türkiye, çok güçlü bir ekip. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir." dedi.

Dimitrov, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:

"İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!