Bulgar basınından özeleştiri: 'Türkiye bize acıdı!'

Haberin Devamı

Bulgaristan basını, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye 2-0 kaybettikleri maça geniş yer ayırırken, milli takımlarına sert tepki gösterdi.

Gazeteler kendi takımlarının gücünün Türkiye’ye yetmediğini vurgularken iki ekip arasındaki büyük farka işaret edildi:

· GOL.BG: Bulgaristan, deplasmanda Türkiye karşısında zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz.

· BTVSPORT: Milliler yine Türkiye’ye yenilmekten kurtulamadı.

· BGONAiR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye’ye mağlup oldu ve grupta 0 puanla kaldı.

· DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol ‘Timsah’ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye’ye yenildi.

· LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer güçlü Türkiye’ye karşı sadece 2-0 mağlup olduk.

· WEBCAFE: Türkiye Bursa’da bize acıdı, “Aslanlar” eleme maçlarında hâlâ puan alamadı.

Haberin Devamı

· SPORTLIVE: Acının sonu yok: Dünya Kupası elemelerinde milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye’ye karşı 20 yıllık utanç.

· TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye’ye yenildi.