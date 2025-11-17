Bulgar basınından özeleştiri: 'Türkiye bize acıdı!'

Güncelleme Tarihi:
Bulgaristan basını, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye 2-0 kaybettikleri maça geniş yer ayırırken, milli takımlarına sert tepki gösterdi.
Gazeteler kendi takımlarının gücünün Türkiye’ye yetmediğini vurgularken iki ekip arasındaki büyük farka işaret edildi:
· GOL.BG: Bulgaristan, deplasmanda Türkiye karşısında zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz.
· BTVSPORT: Milliler yine Türkiye’ye yenilmekten kurtulamadı.
· BGONAiR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye’ye mağlup oldu ve grupta 0 puanla kaldı.
· DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol ‘Timsah’ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye’ye yenildi.
· LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer güçlü Türkiye’ye karşı sadece 2-0 mağlup olduk.
· WEBCAFE: Türkiye Bursa’da bize acıdı, “Aslanlar” eleme maçlarında hâlâ puan alamadı.
· SPORTLIVE: Acının sonu yok: Dünya Kupası elemelerinde milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye’ye karşı 20 yıllık utanç.
· TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye’ye yenildi.