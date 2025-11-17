×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bulgar basınından özeleştiri: 'Türkiye bize acıdı!'

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası Elemeleri#Bulgaristan#Türkiye
Bulgar basınından özeleştiri: Türkiye bize acıdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 07:00

Bulgar basını, takımlarını sert şekilde eleştirdi. Gazeteler bu kez sadece 2 gol yiyerek ucuz kurtulunduğunu belirtirken iki ekip arasındaki güç farkına işaret etti.

Haberin Devamı

Bulgaristan basını, Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’ye 2-0 kaybettikleri maça geniş yer ayırırken, milli takımlarına sert tepki gösterdi.

Gazeteler kendi takımlarının gücünün Türkiye’ye yetmediğini vurgularken iki ekip arasındaki büyük farka işaret edildi:

· GOL.BG: Bulgaristan, deplasmanda Türkiye karşısında zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz.

· BTVSPORT: Milliler yine Türkiye’ye yenilmekten kurtulamadı.

· BGONAiR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye’ye mağlup oldu ve grupta 0 puanla kaldı.

· DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol ‘Timsah’ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye’ye yenildi.

· LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer güçlü Türkiye’ye karşı sadece 2-0 mağlup olduk.

· WEBCAFE: Türkiye Bursa’da bize acıdı, “Aslanlar” eleme maçlarında hâlâ puan alamadı.

Haberin Devamı

· SPORTLIVE: Acının sonu yok: Dünya Kupası elemelerinde milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye’ye karşı 20 yıllık utanç.

· TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye’ye yenildi.

Gözden KaçmasınA Milli Takımın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olduA Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası Elemeleri#Bulgaristan#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!