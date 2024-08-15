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Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi! Hastaneye kaldırıldı...

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#Sivasspor#Bülent Uygun#Almina Tude Uygun
Bülent Uygunun kızı şeker komasına girdi Hastaneye kaldırıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 13:57

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Sivasspor Kulübü, konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı;

"Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un şeker komasına giren kızı Almina Tude Uygun, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Almina Tude Uygun'a acil şifalar diliyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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#Sivasspor#Bülent Uygun#Almina Tude Uygun

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