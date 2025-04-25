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Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti! Almina Tude Uygun'un ölüm nedeni belli oldu

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#Bülent Uygun#Almina Tude Uygun#Vefat
Bülent Uygunun kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti Almina Tude Uygunun ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 14:43

Teknik Direktör Bülent Uygun'un şeker tedavisi gören kızı Almina Tude Uygun 28 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Uygun, kızının vefatıyla ilgili 'Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu' ifadelerini kullandı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun’un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti.

Kalp krizi nedeniyle vefat etti

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu’nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Çocukluğundan beri tedavi görüyordu

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu.

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Bülent Uygun: Canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu

Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam, Sakarya'ya doğru yola çıktı.

Bülent Uygun, AA muhabirine, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Yarın Sapanca'da defnedilecek

Merhume Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

Bakan Bak'tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bülent Uygun'un vefat eden kızı için taziye mesajı paylaştı. Bakan Bak mesajında, Eski millî futbolcu, teknik direktör Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefatını üzüntüyle öğrendim. Almina Tude kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun…' ifadelerini kullandı.

TFF'den taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu ise Almina Tude Uygun'un vefatı için şu mesajı paylaştı;

Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'u kaybettik. A Millî Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sivasspor'dan taziye mesajı

Sivasspor'dan eski teknik direktörlerinden olan Bülent Uygun'un kızı için taziye mesajı yayınladı. Sivasspor mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun’un kıymetli kızı Almina Tude Uygun’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

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#Bülent Uygun#Almina Tude Uygun#Vefat

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