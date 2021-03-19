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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Bülent Uygun'dan tarihi başarı! Fatih Terim'e karşı...

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Bülent Uygun'dan tarihi başarı! Fatih Terim'e karşı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup ederken Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Bülent Uygun, ilkleri yaşadı.

Gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray'ı TT Stadı'nda 4-3 mağlup eden Rizespor'da Bülent Uygun, Fatih Terim karşısında ilk galibiyetini alırken sarı kırmızılı takımı da ilk kez deplasmanda yendi.

Sumudica'nın ardından Rizespor'un başına geçen Uygun, ilk galibiyetini Hatayspor'a karşı alırken Galatasaray'ı da mağlup ederek ikide iki yaptı.

17 YIL SONRA G.SARAY'I YENDİ

Ligde 11 maç sonra deplasmanda kazanan Rizespor, 17 yıl sonra İstanbul'da Galatasaray'ı yendi.

Galatasaray ise 7 yıl sonra ligde evinde 4 gol yerken Rizespor, 7 yıl sonra ligde deplasmanda 4 gol atma başarısı gösterdi.

Bülent Uygundan tarihi başarı Fatih Terime karşı...

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