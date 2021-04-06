Bülent Uygun'dan öz eleştiri

Maçın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Uygun, puanlarla dönmeyi planladıkları İzmir'de mağlup olduklarını söyledi. Takımda Kovid-19 olan futbolcuların yanı sıra cezalı oyuncularının da bulunduğunu hatırlatan Uygun, şöyle konuştu:

"60-65 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir anda bireysel hatayla maalesef yenik duruma düşerek buradan puansız ayıldık. İşin boyutuna baktığımızda çok iyi bir kadroya sahibiz, birbirinden yetenekli futbolculara sahibiz. Biraz da bu maçta taktiksel ve sistemsel hatanın, kendimizin yaptığı bir hata olarak düşünüyorum ve öyle değerlendiriyorum, maçı kaybetmemize neden oldu. Şimdi önümüzde taraftarımızdan özür dileyip mutlu olabileceğimiz bir maç var. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."

Ünal Karaman: "Özel bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum"

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, futbol takımlarının da büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Forma rengi ne olursa olsun mücadele eden tüm futbolcuları ve tüm profesyonelleri tebrik eden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir maçın bilgilerini zihnimizde temizleyip yeni maçın bilgileriyle donatmak ve her gün pandeminin konuşulduğu bir ortamda bu oyuncular saha içinde bir mücadele verebiliyorsa, onların özel bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. İlk yarı bizim açımızdan da rakibimiz açısından da genelde kontrollü bir oyun tarzında geçti. İkinci yarı ise daha futbolun doğrularıyla oynayan, daha çok pozisyon üreten ve kazanma adına doğruları yapan takımımı kutluyorum. Umarım ki bu galibiyet bize gönül verenleri de mutlu etmiştir. Önümüzde daha rahat bir şekilde bakıp, daha rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir ortam içerisinde inşallah bu serüveni devam ettireceğiz."

Karaman, Göztepe'nin maçların ilk yarılardaki performansının hatırlatılması üzerine, "Biz başlangıç ve bitiş düdüğü arasında değerlendiriyoruz, oyuncularımıza da bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ligde fiziksel zorlanmalar çok üst düzeyde." diye konuştu.

Müsabakalara zihinsel hazırlıkta da sorun yaşanabildiğini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama şükürler olsun ki ilk yarı oynayıp da ikinci yarı duran bir takımımız yok. En azından ilk yarıda oynadığımız rakibe en azından bu maç için maçın genelinde pozisyon vermeden tamamladığımız müsabaka oldu, bu bizim adımıza sevindirici. Mağlup şekilde içeriye girdiğim anda sizler ne kadar üzülüyorsanız, aynı üzüntüyü ben de yaşıyorum, kabul edemiyorum, onları anlamaya çalışıyorum, siz de anlamaya çalışın. Anlayışlı olalım biraz da."