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Bülent Uygun'dan Rey Manaj ve kırmızı kart itirafı

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#Bülent Uygun#Sivasspor#Galatasaray
Bülent Uygundan Rey Manaj ve kırmızı kart itirafı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 18:44

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalar yaptı.

Karşılaşmayı değerlendiren Bülent Uygun, "İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

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HAKEM KARARLARI HAKKINDA

Hakem kararları hakkında konuşan Uygun, "Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız." dedi.

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#Bülent Uygun#Sivasspor#Galatasaray

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