Bülent Uygun'dan kart isyanı: Yalandan bir sarı kart gördü

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazandıklarını belirterek, "Özellikle oyun planımızdaki geçiş oyunlarımız, stratejilerimiz evinde bir kez yenilen Kayserispor’a uygulayacağımız taktik varyasyonlarla kazanmasını bildik. O yüzden futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Manaj’ın 4 sarı karta ulaşması bizim için büyük handikap ve kayıp. Seyircilerin attığı sulardan ve cisimlerden dolayı tahrik ediyorsun bahanesiyle yalandan bir sarı kart gördü. Kabul edilebilir bir yanı yok. İtirazımızı yapacağız. Sakat oyuncularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumları bunların hepsini rotasyonlarla kazanmaya çalışacağız. Alt yapıdan gençleri kazanmaya çalışacağız. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim yeni gelmedik geri geldik" ifadelerini kullandı.

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BÜLENT UYGUN’DAN ASKER SELAMI!

Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından asker selamı verdi.

Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa, “Kayseri hatırası 2024” notu eklendi. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim topladı.