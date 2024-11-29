Bülent Uygun'dan hakem tepkisi

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Uygun, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına rakibi tebrik ederek başladı.

Karşılaşmanın gayet güzel ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk." ifadesini kullandı.

Bireysel hatalar yaptıklarını belirten Uygun, kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulamadıklarını kaydetti.

Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını da rakipten yana kullandı." diye konuştu.

AURELIO: SİVASSPOR'UN İY İ OYUNCULARI VAR

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio da maçın ardından konuştu.

Maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Aurelio, Sivasspor'un iyi oyunculardan oluşan iyi bir kadrosunun bulunduğunu kaydetti.

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Sivasspor'un rekabetçi bir takım olduğunu dile getiren Aurelio, "Sivasspor, deplasmanda puan almaya çalışan bir takım. Milli takım arası ve bay geçtiğimiz haftayı çalışarak değerlendirdik. Hem rakibimiz üzerinde hem de kendi eksiklerimiz üzerinde çalıştık. Kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Aurelio, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oynayacaklarını hatırlatarak, hedeflerinin kupa maçında da galibiyet almak olduğunu vurguladı.