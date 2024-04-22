Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü: Bize küfür ediyorlar, bu işin sonu iyi değil

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Bülent Uygun, "İzleyenlerin keyif aldığı, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir maç oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe bugün Konferans Ligi kupasını kazanabilecek kadrosuna sahipken talihsizce elendi. Sendromlar, sezon içerisinde yaşadığı aksiliklerle birlikte bizim maç daha önem taşıyordu. Biz ise UEFA Kupası'na katılabilmek adına bu maçlarda alacağımız puanlar bizi çok daha iyi yerlere getirecekti. Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'u yendik. Galatasaray'la berabere kaldık. Bugün de Fenerbahçe'ye karşı pozisyonlar versek de pozisyonlara girdik. Futbolcularımızı kutluyorum." diye konuştu.

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"FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM"

Fenerbahçe'ye karşı önlemler aldıklarını ve başarılı olduklarını kaydeden Uygun, "Onlara karşı aldığımız taktik önlemler var. Onların son maçta, uzun bir süreçte yaşadığı durumlar, gerçekten büyük bir handikaptı. Ligin boyu da kısaldı, kendi takımımızı daha da ileriye götürmek zorundayız. Takımımız, biz geldiğimizden beri performans olarak en güzel şekilde futbol sergiliyor. O yüzden futbolcularımı kutluyorum." dedi.

"ÜLKEDE ARTIK SEVGİ, SAYGI KALMADI"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Bizim açımızdan çok kritik kalan 6 haftada alacağımız puanlar bizi Avrupa’ya götürecekti. Rakibimizin gücünü anlatmaya gerek yok. Elimizdeki kadro malum, Türkiye ligini en az bütçeli ikinci takımıyız. Onların istediği gibi değil de bizim istediğimiz gibi bir maç oldu. Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu. Sosyal medyadakiler önce bir aynaya baksınlar. Ülkede artık sevgi, saygı kalmadı. Herkes elinden geldiği kadar işini yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak iyi mücadele ettik e 1 puan aldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum performanslarından dolayı” dedi.

“İFTİRA ATIYORLAR”

Uygun, Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya üzerinden takımı ve kendisini argo kelimelerle eleştirenleri sert dille yanıt verdi. Uygun, “Sosyal medyadan anamıza küfür edenlere diyecek söz yok. Nasıl saygıyı kaybettik inanamıyorum. İftiralar atılıyor. Herkes kendi camiasını yaşıyor. Biz Sivaslılar Yiğidolar aslan gibi duruyoruz. Benim devlet ile yaptığımı herkes biliyor. Sosyal medyadan bizi linçleyenlere tazminat davası açacağız. Biz aslında insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Yalan haber yapan gazeteciler var. Bazı kişiler bu haberlerden dolayı bize küfür ediyorlar. Sonra bize ben yapmadım çocuğum yaptı diyerek savunuyorlar. Ben kimseyi affetmem sosyal medyadakiler trol. Beni herkes tanıyor, ben tazminat davası açıyorum ve parayı alıp bağışlıyorum bu parayı. Para alıp inadına yalan haber yapıyorlar. Biz bunu düzeltemeyiz. Bu işin sonu iyi değil. Sahte hesaplar açıyorlar” ifadelerini kullandı.