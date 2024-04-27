Bülent Uygun'dan bir ikonik hareket daha! Kamerayla tokalaştı...

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Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 86. dakikada Manaj'ın golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, hafızalara kazınan anlarından birine daha imza attı.

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Geçtiğimiz haftalarda maç sonu röportaj sonrası yayıncı kuruluş kamerasına attığı bakışla gündem olan deneyimli teknik adam bu kez de Konyaspor maçı öncesi rakip teknik direktörle tokalaştıktan sonra kameraya tokalaşma hareketi yaparak bir nevi futbolseverleri selamladı.

Uygun'un bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.