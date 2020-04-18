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GeriFutbol Bülent Uygun yeni sezonda Sackey ile devam etmek istiyor!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:18,Son Güncelleme:

Bülent Uygun yeni sezonda Sackey ile devam etmek istiyor!

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Bülent Uygun yeni sezonda Sackey ile devam etmek istiyor!
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Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor’dan kiraladığı Isaac Sackey’in bonservisini alabilmek için hareke geçti.

Forvet arkasında görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun’un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Başkan Ali Çetin’in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.

Denizlispor’la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkeyi Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu gol atamadı.

Denizlispor’un Sackey’in yanı sıra Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan’ın da bonservisini alacağı vurgulandı.  

Bülent Uygun yeni sezonda Sackey ile devam etmek istiyor

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