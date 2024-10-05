Bülent Uygun: 'Yediğimiz gol bize yakışmadı'

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Bugünün iyi tarafı reaksiyonu iyi vermiş olmamız, kötü tarafımız da bu dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek, açıkçası bizim için üzüntü verici." dedi.

Uygun, karşılaşmadan sonra yaptığı değerlendirmede, ilk 10 dakikalık bölümde yaptıkları hatalarla 2-0 geriye düştüklerini söyledi.

Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuların istedikleri performansı sergileyemediğini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Taç atışı gibi çalıştığımız pozisyonlardan yediğimiz gol bize açıkçası yakışmadı. İkinci yarı tam tersine oyun sistemimizi, taktiğimizi değiştirdik. İkinci yarıda çok iyi oynayan, gol pozisyonlarına girip 2 gol atan ve goller kaçıran bir Sivasspor vardı. 96. dakikada da gene kendi ayağımızdaki bir topu uzaklaştıramadığımız bir anda gol yiyerek mağlup olduk. Bugünün iyi tarafı reaksiyonu iyi vermiş olmamız, kötü tarafımız da bu dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek, açıkçası bizim için üzüntü verici."

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Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini, Rey Manaj'ın uzun süre takımdan uzak kalacak olmasının kendilerinin dezavantaj olduğunu ayrıca Bangaly Koita'nın da bugün sakatlandığını söyledi.