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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 13:23,Son Güncelleme:/

Bülent Uygun: "Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor..."

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Bülent Uygun: "Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor..."
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından bu sezona özel olarak küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Olağanüstü bir yıl geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Lig yeni sezonda 22 takımla oynansın. Ertesi yıl 5 takım küme düşebilir. Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Bülent Uygun, 20 takımlı lige geçilebileceği önerisinde de bulundu. Uygun, "Yeni sezonda 4 takım alttan çıkarsa Süper Lig’de 22 ekip mücadele eder. Sonraki sene ise 5 takım küme düşer, 3 takım çıkar ve 20’li ligler olur. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceği bir lige sahip oluruz. Yabancı oyuncu sayısı da kademeli olarak 10 veya 8’e düşebilir" dedi. Tecrübeli teknik adam, verilen arada mental antrenmanların yoğun olarak yapıldığını, sporcuların psikolojilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SPONSORA TEŞEKKÜR

Denizlispor, koronavirüs salgınında tüm dünya ekonomilerinin yanı sıra futbol ekonomisinde de sorun yaşanan dönemde kulübe destek olan isim sponsoru Yukatel’e teşekkür mesajı yayınladı. Sponsorlarının yeni sezon sponsorluk bedelinin 100 bin Euro tutan kısmını bu dönemde şimdiden kulübe ödediğini duyuran yeşil-siyahlı yönetim, "Sezon öncesi yapılan anlaşma sonucu 1 milyon 200 bin Euro bedel ile isim ve forma sponsorumuz olan Yukatel GMBH, zor günlerimizde yanımızda olmaya devam ediyor. Yukatel, yaşanan ekonomik krizde kulübümüze destek amacıyla 2020-2021 sezonunda ödeyeceği sponsorluk ücretinin 100 bin Euro’sunu kulübümüze göndermiştir. Kulübümüze katkıları ve bize duydukları güven için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Bülent Uygun'dan corona virüsü açıklamasıYukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, dünyaya yayılan corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu. "Yurt dışına giden oyuncularımız için özel maskeyle dezenfektelerini yaptık" diyen Uygun, "Kendilerine, 'Eş, dost, akrabayla fazla samimi olmaya gerek yok, uzaktan selam verin, birbirinize selamlarınızı uzaktan verin' diye uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle oyuncularımıza bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin takviyesi yaptık. Kendilerinde herhangi bir rahatsızlık hissedenlerin durumlarını bize bildirmesini istedik. Türkiye'de de bir vakaya rastlanmış durumda. Tüm dünyaya yayılan bir virüs Türkiye'ye gelmeseydi ayıp olurdu. Hoş gelmedi, inşallah kimseye bir şey olmaz. Devletimiz inanılmaz derecede önlemler alıyor. Allah'ım ölüm yaşatmasın" diye konuştu.
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Bülent Uygun: Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor...

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