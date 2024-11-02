×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bülent Uygun, Rizespor maçı sonrası istifadan vazgeçti, dua okudu: 'Hayırlı haftalar hacı ağabey'

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Bülent Uygun#Rizespor
Bülent Uygun, Rizespor maçı sonrası istifadan vazgeçti, dua okudu: Hayırlı haftalar hacı ağabey
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 17:13

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin durumunu çok iyi biliyorduk. İyi transferler yapmışlardı. Ve bu süreç içerisinde özellikle hafta içinde antrenmanımızı kapattık medyamıza. Zaten oraya gelmek biraz zor geçiyor. Siz de söylüyorsunuz kendiniz, çok zorlanıyoruz hocam diye. Biz de kapatmıştık. Manaj ve Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize önlem almasını engellemek için. Pazartesi üniversitede antrenmanımızı üniversiteli öğrencilerimize açık yapacağız. Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı. Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi" dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe Bekonun Partizan maçında dikkat çeken an Herkes Aziz Yıldırım ve Obradovice odaklanmıştı ama Osayi-Samuel...Fenerbahçe Beko'nun Partizan maçında dikkat çeken an! Herkes Aziz Yıldırım ve Obradovic'e odaklanmıştı ama Osayi-Samuel...Haberi Görüntüle

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Normalde ben bugün istifa edecektim ama futbolcularımız ve sevdiklerimiz 'kabul etmiyoruz' dediler. Ben de istifa etmekten vazgeçtim. Öyle bir zaman geliyor ki giyinişime, bakışımıza hatta besmele çektiğimiz için bize şey olan insanlarımız var... O zaman, Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim... Hayırlı haftalar hacı ağabey." diye konuştu.


Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Uygun'un ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Bülent Uygun#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!