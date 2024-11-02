Bülent Uygun, Rizespor maçı sonrası istifadan vazgeçti, dua okudu: 'Hayırlı haftalar hacı ağabey'

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Oynanan oyunun içerisinde rakibimizin durumunu çok iyi biliyorduk. İyi transferler yapmışlardı. Ve bu süreç içerisinde özellikle hafta içinde antrenmanımızı kapattık medyamıza. Zaten oraya gelmek biraz zor geçiyor. Siz de söylüyorsunuz kendiniz, çok zorlanıyoruz hocam diye. Biz de kapatmıştık. Manaj ve Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize önlem almasını engellemek için. Pazartesi üniversitede antrenmanımızı üniversiteli öğrencilerimize açık yapacağız. Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı. Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi" dedi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Normalde ben bugün istifa edecektim ama futbolcularımız ve sevdiklerimiz 'kabul etmiyoruz' dediler. Ben de istifa etmekten vazgeçtim. Öyle bir zaman geliyor ki giyinişime, bakışımıza hatta besmele çektiğimiz için bize şey olan insanlarımız var... O zaman, Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim... Hayırlı haftalar hacı ağabey." diye konuştu.



Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Uygun'un ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.