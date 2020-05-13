MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBülent Uygun: "Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında"
GeriFutbol Bülent Uygun: "Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Uygun: "Kulüplerin yüzde 80'i borç batağında"
Abone Olgoogle-news

Denizlispor’un deneyimli Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüplerin yüzde 80'inin borç batağında olduğunu söyleyerek, korona virüs sürecinin ardından yapılması gerekenleri anlattı.

Denizlispor’un tecrübeli teknik direktörü Bülent Uygun, korona virüs salgını, profesyonel futbol kulüplerinin mali durumları, transfer çalışmaları ve futbol ekolleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda üst akıl insanların engin tecrübelerine ve geleceği inşa etmelerine ihtiyacın olduğunu ifade eden Uygun, "Donanımlı, antrenman bilimcisi, spor ve sporcu psikolojisini bilen, genç, girişimci sporun içerisinden gelen, akademi kariyeri olan hocalarla destekli bir alt yapı modeli ile futbol ekolü oluşturacağımız çalışmalar yapmalıyız. Hollanda total futbol, İspanya tiki taka, İtalya İron defans, Almanya trend futbol ekolünü kullanıyor. Biz de kendini ekolümüzü bulmayız. Kendi futbol ekolümüze Türk endeks, direnç yada sentez ekolü diyebiliriz. Yeter ki bu ekolü dolduracak donanımlı projeleri hayata geçirelim. Alt yapı antrenörlerinin maaşlarını TFF vermelidir ve bu hocalar, bu ekol ile tüm Türkiye’de online, interaktif eğitimler vermelidir” dedi.

Bülent Uygun: Kulüplerin yüzde 80i borç batağında

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle