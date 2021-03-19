Bülent Uygun: 'Galatasaray'ın santrforlarına müsaade etmedik'

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun maç sonunda konuştu.

İşte Bülent Uygun'un açıklamaları;

TV'lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray'ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik.

TÜM PLANLAR BU YÖNDEYDİ

Geçiş oyunlarımızı çalıştık. Sistemsel olarak tüm planlar bu yöndeydi. Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Rizesporlular, o güzel insanlar bizden galibiyet bekliyordu. Baba ocağımıza selam olsun.

ÇOK UZUN YOLLAR VAR

Futbolcularımın hepsini alınlarından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Başarmamız gereken çok uzun yollar var.