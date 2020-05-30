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GeriFutbol Bülent Uygun: "Futbolu hepimiz çok özledik..."
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 12:49,Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "Futbolu hepimiz çok özledik..."

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Bülent Uygun: "Futbolu hepimiz çok özledik..."
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15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te Demir Grup Sivasspor deplasmanında ter dökecek Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun takımının toparlandığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Önceliğimiz insan sağlığı. Bu süreci kurallara uyarak, tedbirli bir şekilde geçiriyoruz. Futbolcularımız pandemi yüzünden uzun süre evlerinden çıkmadı. Geçen ay sahaya indik ve çalışmalara başladık. Sivasspor maçına kadar daha da hazır olacağız. Koronavirüs öncesi takımımızın çok iyi bir gidişi vardı. Yine çizgimizi sürdüreceğiz. Futbolu hepimiz çok özledik" dedi.

Bülent Uygun: Futbolu hepimiz çok özledik...

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