Bülent Uygun'dan maç sonu sitem: 'Küfür edenler...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun “ İster istemez Adana Demirsporlu oyuncular da sorun yaşıyor. Seyirciyi 90 dakika boyunca gördünüz. Susmadan, sonuna kadar takımı ateşlemek için her şeyi yaptı. Yediğimiz 2 gol bizi demoralize etti. Oyun anlamında, sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Sonraki süreçte aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken yerlerden basit goller yemek, bize yakışmadı. Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi” diye konuştu.

Maçı değerlendirdikten sonra Bülent Uygun sosyal medyada küfür eden kişilere de tepki göstererek, ”Ayrıca söylemek istediğim bazı şeyler var. Sosyal medyada böyle küfreden arkadaşlar, bakacağız” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Serkan Damla: 'Lig devam ediyor, biz inancımızı asla kaybetmedik'

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Mağlup olduk, genç kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği Sivasspor karşısında 4-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, ”İyi oynadık ve 2-0 öne geçtik. 3’ü, 4’ü de bulabilirdik. Kaçırdığımız golün ardından tecrübe eksikliğinden dolayı, çalıştığımız yerden, bir taç atışından kalemizde golü gördük. İkinci yarıya da iyi başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Maalesef çok basit bireysel bir hatadan kelemizde ikinci golü gördük. Sahada aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik. En büyük sıkıntımız lig tecrübesi. Golden sonra kırılganlaşıyoruz. Bir maçı kazanmak, özgüveni artırma açısından çok güzel olacaktı. Dışarıdan bakıldığında 4-2 görülen bir maç ancak pozisyon anlamında sahada çok farklı bir maç vardı. Mağlup olduk. Genç kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Lig devam ediyor. Biz inancımızı asla kaybetmedik” diye konuştu.