Bülent Uygun: Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor 'da Teknik Direktör Bülent Uygun, ilk golün ardından toparlanamadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, şunları kaydetti:

"İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. Elimizdeki en önemli oyunculardan Manaj'ın, Uğur Çiftçi'nin yokluğu, zaten 13-14 kişilik dar bir kadro yapısında, oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."