Bülent Uygun: "Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade eden Uygun, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesine karşı, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır."