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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 00:56,Son Güncelleme:

Bülent Uygun: "Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır"

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Bülent Uygun: "Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır"
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Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktör Bülent Uygun, kümede kalacaklarına inandıklarını kaydetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, alınan mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını ifade eden Uygun, şunları söyledi:

"Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesine karşı, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktır."

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