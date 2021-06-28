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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Bülent Uygun 3 yıl daha Rizespor'da

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Bülent Uygun 3 yıl daha Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki imza töreni Bülent Uygun ve yeni başkan Tahir Kıran’ın da katılımıyla düzenlendi. Uygun açıklamasında "Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygun, geçtiğimiz sezon Rize'nin başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısını göstermişti.

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