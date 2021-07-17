Bülent Uygun: 15-20 yıl önceki gibi videolardan oyuncu takip ediyoruz

Bülent Uygun, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon takımın ligde kalması ve kötü gidişata son vermek adına önemli işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Daha önce bu durumdaki birçok takımı küme düşmekten kurtardığını ifade eden Uygun, şöyle konuştu:



"Takımın sistemine dokunduk ve taktiksel değişiklikler yaptık. Rakibin her saniyesini, salisesini inceleyerek analiz ettik. Yetenekleri ortaya çıkarmak adına futbolcu kardeşlerimize bunları anlattık ve uygulattık. Aynı zamanda uygulatırken eğittik, eğitirken öğrettik ve bu süreci birlikte çok güzel şekilde başardık. Bunda yönetim kurulumuzun da çok büyük emeği oldu. Taraftarlarımızın sevgisiyle o zorlu süreci geçirmiş olduk. Bu dönemde bir şeylerin değişmesi gerektiğini de aslında anlatmış olduk. Mutsuzluğa büründüğünüz zaman, elinizdeki kadronun yetersizliği sizi çok daha kötü günlere götürebilirdi. Biz oradaki süreci bütün taktik, sistem ve psikolojik terapiyle doğru şekilde yöneterek Rizespor'u hak ettiği yukarılara taşıyarak, o mutluluğu yaşadık."



- "Ya çok paralar vereceksiniz ya da uygun ve doğru futbolcu alacaksınız"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle transfer sürecinin sağlıklı gitmediğini anlatan Bülent Uygun, 15-20 yıl öncesinde olduğu gibi futbolcuları videolardan takip ederek seçme yoluna gittiklerini dile getirdi.



Yeni yönetimle planlama yaptıklarını aktaran Uygun, şöyle devam etti:



"Ya çok paralar vereceksiniz ya da kulübün sistemine uygun, ucuz ve doğru futbolcu alacaksınız. Bu doğrultuda Ümit Milli Takımı'nda oynayan Cemali'yi aldık. Fiziği, kalitesi ve tekniği ile çok iyi bir futbolcuya sahip olduk. Holmen'i defans bölgesindeki alternatifleri artırmak adına transfer ettik. Kalemizde birbirinden değerli 3 yetenekli kalecimiz var. Alper bundan 12 sene önce Eskişehirspor'da futbol oynamasına vesile olduğumuz kardeşimiz ve son anda kadromuza katarak elimizdeki yabancılarla ufakta olsa takım mühendisliğini belli periyotlara oturttuk."



- "Rizespor taraftarına inşallah iyi bir kadroyu sunacağız"



Yaklaşık 8-9 transfer daha planladıklarını belirten Bülent Uygun, şunları kaydetti:



"Eksik mevkilerimizi düzenleme adına Remy ile konuştuk ve ikna ederek geri getirdik. Boldrin'in kendisiyle ilgili sıkıntıları var, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak. Transfer yapısını kurarken açıkçası herkesten daha zor durumdayız çünkü elde olmayan bir kadro üzerinden tekrar bir kadro mühendisliği yapıyorsunuz ve yaşanan süreci de hep birlikte görüyoruz. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek planlamayı, takım yapısını monte ederek başlatacağız. Rize gerçekten taraftarı, gücü ve ekonomisiyle çok önemli ve başarıyı da hak eden bir şehir. Sırtımızda çok daha büyük bir yük olduğunu da biliyor, ona göre ince eleyip sık dokuyoruz. 2. kamp dönemimizde eksiklerimizi giderecek transferleri yapacağımızı düşünüyoruz ve hak ettiğimiz, beklenen büyük Rizespor taraftarına inşallah iyi bir kadroyu sunacağız."



Uygun, gelecek sezonda taraftarların karşısında oynayacaklarını anımsatarak, "Taraftarsız hiç keyfi yok. Biz onlarla bir bütünüz ve onların sevgisi ile işe daha iyi konsantre oluyorsunuz. Beğendirmek ve kendimizi sevdirmek için mücadele ediyoruz. Formanın da, armanın da sahibi onlar. Bu yüzden taraftarlarımız bizim baş tacımız olmazsa olmazımız. Onları tribünde görmek bizim için mutluluk verici." ifadelerini kullandı.