Bülent Üstüner, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

TFF 2. Lig'de mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün teknik heyetinde görev yapan Bülent Üstüner, koronavirüs sebebiyle 52 yaşında hayatını kaybetti.
TFF, Üstüner için başsağlığı mesajı yayınlandı:
Çorum Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Bülent Üstüner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Üstüner'e Allah'tan rahmet; ailesi, Çorum Futbol Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.
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