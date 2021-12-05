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Bülent Korkmaz'dan 'Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?' sorusuna yanıt

#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Fenerbahçe
Bülent Korkmazdan Fenerbahçeyi çalıştırır mısınız sorusuna yanıt

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Alanya HEP Üniversitesi söyleşilerinin ilk konuğu oldu. Oyuncu ve radyo programcısı Ceyhun Yılmaz’ın da çevrimiçi katıldığı söyleşide, keyifli dakikalar yaşandı.

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Bülent Korkmaz söyleşide, öğrencilerin sorularına samimi yanıtlar verdi. VAR sistemi, yabancı oyuncu sınırlaması ve alt yapı yatırımlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Korkmaz, sezon başında kötü günler geçiren Alanyaspor’un, yükselen başarısı hakkında şuinları söyledi:

Bu aslında benim başarım değil. Bu Alanyaspor’un başarısı. Biz şu anda yapmamız gerekeni yapıyoruz. Başarıyı bir kupa kaldırırsanız veya bir takımı Avrupa kupasına götürürseniz başarı olarak sayarım. Şimdi işimizi yapıyoruz. Alanyaspor’a gelmekten dolayı son derece mutluyum. Buradaki oyuncu grubu ve takım, kulübün işleyişi her kulüpte yok. Dışarıdan gözlemlediğimiz zaman imrenerek gözlemliyorduk. İyi bir takım, iyi oyunculardan kuvvetli bir takım oluşuyor. İyi transferler oluşuyor. Genelde çok çabuk karar veren biri değilim ama bu takıma gelirken çok çabuk karar verdim. İyi bir oyuncu ruhu ve ekibimiz var. Bazen kazanıp bazen kaybediyorsunuz ama işler şu anda iyi gidiyor. Başarı dediğiniz şeyi inşallah sezon sonunda görürüz."

’TÜRK TAKIMLARI ŞU ANDA UEFA’DA BAŞARILI OLAMAZ’

Avrupa’da başarılı olmanın yolunun istikrardan geçtiğini aktaran Korkmaz, Türk takımlarının Avrupa’da başarı kazanamamasının birçok sebebi var. Biz o kupayı kazanırken, 4 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. O şampiyonlukta teknik direktör ve ekibi, başkan ve futbolcular gruptu. Bu bir istikrardı. Takıma gelen oyuncular çok kaliteliydi ve karakterliydi. Taffarel diye bir kaleci var, şimdi Liverpool’un kaleci antrenörü oldu. Çok kariyerli, dünya kupası kaldırmış bir oyuncuydu. Onun gelip hemen takıma adapte olması, Hagi Real Madrid ve Barcelona’da oynamış oyuncunun saha içinde liderlik yapması, Popescu’nun gelmesi kupayı kazanmada önemli bir etkendi. Hepsi Puzzle’ın bir parçasıydı. Bu bir tesadüf değil, yapılanmaydı. Dolayısıyla istikrar, inanmak her şeydir. Bir insanın, bir takımın bir ekibin hedefi olması en önemlisidir" diye konuştu.

FENERBAHÇE’YE TRANSFER SORUSUNU CEVAPLADI

Bülent Korkmaz, öğrencilerin Bir gün Fenerbahçe’de çalışır mısınız" sorusu üzerine şu anda Alanyaspor’un teknik direktörü olduğunu, Alanyaspor’da görev yaparken bir başka takımda çalışma düşüncesinin doğru olmadığını savundu. Korkmaz, Şu an yorum yapamam. Ben Alanyaspor’un teknik direktörü isem olumlu veya olumsuz yorum yapamam. Ben bu işe başlarken hep bir hedefim vardı. 3 sene sonra takımı şuraya getireceğim diye. Artık haftalık yaşıyorum. Hedef olarak bazı sakıntılar olmasına rağmen Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz. Ben şu takıma gideceğim diye bir şey düşünmüyorum. Bu düşünce kafamdan silindi. Ben ve ekibim bulunduğumuz takımı başarıya götürürsek kendiliğinden birçok şey gelir" dedi.

Bülent Korkmazdan Fenerbahçeyi çalıştırır mısınız sorusuna yanıt



’VAR HAKEMLERİ HATA YAPAMAZ’

Futbolcuların hakemleri bazen günah keçisi yaptığına değinen Korkmaz, şöyle dedi:

Herkesin hata yapabileceğini düşünüyorum. Biz teknik direktörler de yanlış yapabiliriz. Bir VAR diye sistem çıktı ise VAR’daki hakemler hiç bir zaman hata yapmamalı. Çünkü o anki gelişen olayda normal hakem hata yapabilir, VAR’daki hakem hata yapamaz. Hakem hataları oluyor ama artık futbola ve sahaya odaklanmamız lazım. Bazı futbol yorumcuları işi magazin boyutuna getiriyorlar. Biz artık hakemleri yorumlarken, sahaya odaklanmamız lazım. VAR sistemi doğru kullanıldıktan sonra neden kaldırılsın?"

ALT YAPIDA OYUNCU YETİŞMİYOR

Türkiye’deki tüm takımların alt yapı yatırımlarına önem vermesi gerektiğini söyleyen Bülent Korkmaz, yabancı oyuncuya karşı olmadığını, isteyen her takımın istediği kadar yabancı oyuncu oynatması gerektiğini söyledi. Korkmaz, Alt yapıda üretmediğiniz zaman hiç bir anlamı kalmaz. Emrah Baba diye bir oyuncumuz var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Efe Can diye bir kaptanımız var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Dolayısıyla siz üreteceksiniz. Üretmeden bu iş olmaz. Üretirseniz, o zaman yabancı sınırlamasını tartışırız. Alt yapıda çok oyuncu çıkmıyor. Temel sağlam olmazsa üst zaten çöker" diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Bülent Korkmaz ile fotoğraf çektirdi.

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#Bülent Korkmaz#Alanyaspor#Fenerbahçe

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