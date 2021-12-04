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Bülent Korkmaz: 'Zor bir süreç yaşıyoruz'

#Alanyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig
Bülent Korkmaz: Zor bir süreç yaşıyoruz

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının sağlık sorunlarının olmasına rağmen sahada iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bu maçı geride bırakıp, önümüzde kalan 4 maçtan maksimim galibiyet almak istiyoruz" dedi.

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Süper Lig’in 15. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı DG Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyuncularının sağlık problemleri nedeniyle kadro kurmada sıkıntılar yaşadıklarının altını çizdi.

Art arda ikinci maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Korkmaz, “10-12 gündür yaşadığımız zor bir süreç var. 26-27 kişiyiz, oyuncuların 20-22'si hastaneye uğrayıp gitti. Ya kupa maçı öncesi ya kupa maçı sonrası. Bugün de aynı şey oldu. Sağlık yönünden bayağı oyuncular problem yaşadı. Hala hasta oyuncularımız var. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yüksek performans vermek çok zordu. Tabii ki bu maçı geride bırakacağız. Önümüzde 4 maç kaldı, maksimum galibiyet alacağız” diye konuştu.

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#Alanyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig

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