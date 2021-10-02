Bülent Korkmaz: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı Bakasetas şovla zirveye...Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı! Bakasetas şovla zirveye...#Süperlig
Bakan Koca paylaştı İşte alarm veren 10 şehirBakan Koca paylaştı! İşte alarm veren 10 şehir#Koronavirüs
Beşiktaşın 11i belli oldu Sergen Yalçının kararı...Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Sergen Yalçın'ın kararı...#Süper Lig
Hastanede korku dolu anlar 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kameradaHastanede korku dolu anlar! 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kamerada#Rehin
Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdiAykut Kocaman dönemi resmen sona erdi!#Aykut Kocaman
Kritik eğişi aştılar Aşısız oranı dikkat çektiKritik eğişi aştılar! Aşısız oranı dikkat çekti#Koronavirüs
Son dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Bülent Korkmaz: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

#Konyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig
Bülent Korkmaz: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Konyasporun enerjisi yüksek bir takım olduğunu belirterek, Oyun olarak baktığımız zaman, özellikle ilk yarıda 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. İlk yarıda, Konyaspor kalecisi çok önemli kurtarışlar yaptı. İlk yarıda 15inci dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki, özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyasporda maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin dedi.

İLHAN PALUT: YENİLGİSİZ TAKIM OLSAKTA GALİP GELEMEME PERİYODUMUZ UZADI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, Maçtan önce de söyledim. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkma niyetiyle başladık ama duran toptan yediğimiz golden sonra takımda 10 dakika bir şaşkınlık, yediğimiz golü toparlayamama süresi geçti. Ama son 20 dakika maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdik. Maçın geneline baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ama son 20-25 dakikalık bölümde beraberliği yakaladık. Belki burada galibiyete de ulaşabilirdik. Şunu da söylemem lazım Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Beraberlik maçı şeklinde bitti ama neticede kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor. Milli maç arasına giriyoruz 9 futbolcumuz milli takımda. Belki takım olarak çalışma şansını, çarşamba veya perşembe günü elde edeceğiz. Kısa sürede de gördüğümüz eksikliklerin üzerine gidip, tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Bülent Korkmaz#Süper Lig